【區議會選舉2019】公民黨四人出戰觀塘　區議員畢東尼盼新人當選

區議會提名期於今天（4日）正式展開，選舉將於11月24日舉行。公民黨主席梁家傑及立法會議員譚文豪陪同四人報名參選觀塘區議會。

公民黨主席梁家傑及立法會議員譚文豪陪同四位黨友到觀塘創紀之城報名參選觀塘區區議會。（曾凱欣攝）

公民黨麗晶區議員畢東尼將競選連任，他表示觀塘區區議會現時只有9名民主派議員，其餘28人均屬建制。他認為，在議會中民主派被嚴重打壓，難以提出動議，甚至沒有發言機會。他提到，現時是公民黨唯一一名觀塘區議員，期望今次選舉可帶領其他人一同當選。

出戰麗港城的李煒林認為，香港正值民主和自由受打壓，期望可為香港「出一分力」，代表居民、市民在區議會發聲，監察政府；該區現任區議員為獨立人士鄧咏駿。

現任麗晶區區議員畢東尼（中）將競選連任，他提到，四年前創造「零的突破」，期望未來可帶領其他人一同當選。（曾凱欣攝）

參選景田選區的王嘉盈從事專業會計工作30年，現時該區區議員是張順華。王嘉盈提到，眼見不少年輕人在反修例風波中走到前線，認為市民對香港的失望源於制度扭曲，又指香港在回歸後面對制度的衝擊，但不認為應就此拱手相讓，故決定參選。

出戰淘大區的李軍澤，現任區議員為葉興國。他表示，自己在4年前曾擔任畢東尼選舉代理人，服務地區後曾收到不少淘大居民反映，區內一直只由同一人擔任區議員，令居民希望作出改變，期望參選能為淘大帶來轉變。