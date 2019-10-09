【禁蒙面法．交通消息】港鐵晚上8時停駛　機鐵8時起不停九龍青衣

港鐵今日（9日）重開大部份車站，但7個車站仍然關閉，列車服務將會提早於晚上8時結束。港鐵於今早再宣佈，今日有6班城際直通車取消，其餘所有南北行班次維持正常。

港鐵今日重開大部份車站，但仍有車站未有重開，包括旺角站。（資料圖片／曾梓洋攝）

【17:25】港鐵公布，機場快線晚上8時起每10分鐘一班車，由香港站直達機場站，中間不停九龍站及青衣站，博覽館站服務也暫停。九龍站市區預辦登機服務，由晚上7時起暫停；香港站市區預辦登機服務的截止時間，將維持在飛機起飛前90分鐘。

【9:37】港鐵宣佈，今日有6班直通車需取消，班次包括由廣州往紅磡的Z805、Z809、Z819；由紅磡往廣州的Z804、Z810、Z818。其餘所有南行及北行班次則維持正常。

【9:05】輕鐵705、614、615及751P暫停；706及751在天水圍區需改道行駛，751綫在屯門區不停友愛站；505、507、610、614P、615P、706，751及761P維持12-16分鐘一班；所有輕鐵將不會行經友愛、天榮、銀座、天湖、天慈及天水圍輕鐵車站。輕鐵服務會提早於晚上8時結束。

【6:11】港鐵說，今日重開大部份車站，但觀塘站、旺角站、 將軍澳站、坑口站、車公廟站、沙田圍站、石門站仍然關閉。列車服務會提早於晚上8時結束。