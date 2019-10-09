【禁蒙面法】田北辰質疑非合適時期立法：刺激更多學生上街

實政圓桌立法會議員田北辰質疑現時非合適時機訂立《禁蒙面法》，應等暴亂過後，交由立法機構去立法。他又指出《禁蒙面法》實施後有很多被捕人士是學生，質疑拘捕年輕學生能否達致阻嚇作用，還是會導致反效果，刺激更多年輕人上街。

和平時威不容蒙面 或有反效果

田北辰表示支持政府立法，「但是不是這個時候做，我有很大保留」。他指其他國家都是等暴亂過後，交由立法機構去立法。又指當中有許多細節需要商討，例如條例規定合法的示威可以蒙面，但違法示威不許蒙面。惟現時遊行集會不再獲警方批反對通知書，導致所有的示威都是違法行為，連和平示威者都不容蒙面。

田北辰指，基本法賦予港人和平示威的權利，「我真係出到嚟，無『full gear』無任何嘢，我和平示威，呢個時候（立法）就會有反效果。」

他又稱，《禁蒙面法》實施後有很多被捕人士是學生，質疑拘捕年輕學生能否達致阻嚇作用，還是會刺激更多年輕人上街。「成年人知道代價，被捕後要坐監，將來求職難或有其他問題，但對學生而言，同學被拘捕，而他們又不是暴力的一群，我所理解很多年輕人認為，因此要出去聲援。」

田北辰認為解決問題的對策要回歸社會最大公約數，即答允平亂後成立獨立調查委員會，「你哋一日唔停，我一日唔做」，認為可以給「和理非」誘因和暴力示威者割席，亦令校方有理據勸停學生的示威活動。