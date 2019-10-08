【禁蒙面法】教育局：假後首日運作暢順　個別學校有學生校外抗議

政府上周五（4日）宣佈周六起實施《禁止蒙面規例》後，教育局向全港學校發信，提醒除健康或宗教原因外，學生在校內、校外均不應戴上口罩或以其他方式遮蓋臉孔，今日（8日）為實施的首個上學日，學校要提交校內戴口罩學生人數，但有關要求引起部份學校、學生反彈，不少人感到不滿。 教育局發言人晚上回覆《香港01》有關「報數」一事時表示，教育局已聯絡約440所中學，所有已聯絡的學校均有回覆，學校整體運作大致暢順，只有個別學校在上課前有學生、校友或其他人士在校外表達意見，上課前學生已返回學校上課；至於學校收回家長通告回條事宜，一直以來均按校本安排處理，教育局沒有要求學校提供家長交回條。

教育局表示，教育局已聯絡約440所中學，所有已聯絡的學校均有回覆，學校整體運作大致暢順。（資料圖片/）

學校需要回答「小部分」、「大部分」蒙面

政府宣佈實施《禁止蒙面規例》後，教育局向全港學校發信，提醒除健康或宗教原因外，學生在校內、校外均不應戴上口罩或以其他方式遮蓋臉孔，並要求學校在《規例》實施的首個上學日，即今日（8）提交校內戴口罩學生人數，部份學校、學生對有關要求有所意見，局方其後雖澄清非「政治施壓」，稱只要求學校說明概括印象，不需精準數字，如「小部分」、「大部分」等，但有關決定仍惹批評。

教育局發言人綜合首日開學情況時表示，教育局已聯絡約440所中學，所有學校均有回覆，滙報學校的整體情況，指學校的整體運作大致暢順，個別學校在上課前，有學生、校友或其他人士在校外表達意見，但上課前學生已返回學校上課，亦有個別學生表達罷課的訴求，學校已按校本機制處理，並作出輔導。

此外，教育局指，大部分學校表示有小部分學生配戴口罩，對於學校收回家長通告回條事宜上，局方指一直以來均按校本安排處理，並一如以往沒有要求學校提供家長交回條的情況，又指會與學校保持聯絡，協助有需要的學校。

另外，局方指，自本學年開始至今，與學校保持緊密聯絡，了解學校的運作是否受社會事件影響，以便評估學生的整體學習情況，以及會按需要提供適切的支援，包括與學校攜手輔導學生、提供情緒支援等。