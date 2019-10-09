【禁蒙面法】批林鄭社區對話後立法　鍾國斌：唔知佢衡量緊咩嘢

自由黨黨魁、立法會議員鍾國斌在港台節目《千禧年代》上批評，《禁止蒙面規例》（禁蒙面法）的反效果多過正面效果，又認為現時非適當時機立法，亦不宜用《緊急情况規例條例》（緊急法）訂立，他又批評林鄭在「社區對話」與公眾「見咗一次面，傾咗一陣計」後，便推出具爭議的法例，坦言「唔知佢（林鄭）衡量緊咩嘢，呢啲對話平台仲係咪就此完結？」

林鄭在9月26日展開首場「社區對話」，一星期後便推行《禁蒙面法》。（資料圖片／盧翊銘攝）

鍾國斌嘆《禁蒙面法》的反效果多過正面效果，「星期五公布咗，一到夜晚，同埋整個星期六日，大家睇到發生啲咩事」。

他認為，立《禁蒙面法》非大問題、可討論，外國亦有國家已立法，特別大部分西方民主國家都有，因它們容許遊行和示威。至於香港，他認為若經立法會立法，起碼經過長時間討論，令到市民甚至議員都可以知道如何處理，「宜家冇人知道，總之你戴住個面罩行出街，得定唔得，唔知，點解係學校又要點下人數，呢啲從來冇討論過嘅情況」

他覺得，「有啲事做出來係事半功倍，有啲事倍功半」，現在非適當時刻立《禁蒙面法》，更非用《緊急法》立法，質疑為何不能透過《公安條例》處理，「唔係話十零二十人、用幾個鐘頭，就決定咗一個咁重大嘅、咁大爭議嘅兩條法例」。

政府一直提出要與市民對話，包括最近的「社區對話」，鍾國斌指「見咗一次面，傾咗一陣計」，接著便使用和推出具爭議的《緊急法》和《禁蒙面法》，他坦言「唔知佢（林鄭）衡量近咩嘢，呢啲對話平台仲係咪就此完結？唔會再傾？或者佢再想搞都冇人睬佢。」

他認為，用法律是解決不到政治問題，現時單靠獨立調查委員會亦不可能解決問題，而是要處理管治問題。他認為政府每次公布重大政策，都起碼要面對公眾或傳媒，解釋政策，他以下周公布的《施政報告》為例，電視、電台論壇欠奉，「你點樣解釋畀市民或大眾知你未來推動嘅政策？自話自說？你唔得架麻，我真係唔知點樣再行落去」。

實政圓桌田北辰在同一節目指，一直認為長遠要設立《禁蒙面法》，但要平息動亂後才談，他亦認為，政府一旦要加強法例，一定要同時設立獨立調查，紓緩社會很多人訴求。

他批評政府現時解決問題「手手硬，冇一手軟」，即使放軟過一下撤回修例，但時機已過。他建議政府應慎重考慮宣布，平息衝突後成立調查警方及示威者的獨立調查。