【禁蒙面法】幼稚園向家長發禁口罩通告　葉建源斥多此一舉

政府上周五宣佈實施《禁止蒙面規例》時，教育局幾乎同步向全港學校發信，要求學校提醒家長及學生，除健康或宗教原因外，學生在校內、校外均不應戴上口罩或以其他方式遮蓋臉孔。 除了中小學即日向家長發通告外，今日重陽節假後，有幼稚園家長都收到同類通告，但感到愕然。 有幼稚園校長表示，幼稚園界別亦在上周五接到有關通告，但她認為幼稚園生年紀尚幼，無需要特別提醒禁戴口罩一事；而該校會提醒家長優先考慮小朋友健康情況，有健康需要應配戴口罩。 教育界立法會議員葉建源亦批評，幼稚園生並不會作出衝擊或請願等行為，就此發通告給家長多此一舉。

多間幼稚園家長均表示今日接獲學校通告，提醒除宗教或健康原因，學童不應在校內外戴口罩或遮蓋臉孔。（讀者提供）

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一間觀塘區幼稚園家長表示，上周五已收到學校發出的通告，內容與教育局發信大致相同。（受訪者提供） 一間觀塘區幼稚園家長表示，上周五已收到學校發出的通告，內容與教育局發信大致相同。惟該幼稚園在本周日（6日）亦向家長再次發通告補充，如幼兒出現上呼吸道病徵，包括流鼻水和咳嗽等，應盡快求醫，如需校方協助提供餵藥服務，家長亦應每天為子女預備多個口罩，讓老師代為協助佩戴及更換，直至康復及完成藥物療程為止。

據知，不少幼稚園於今日因應教育局上周的通告，向家長發放有關消息，提醒家長除宗教或健康原因，不應為學童戴上口罩。部分學校直接引用教育局參考通告，被批「離地」；亦有個別幼稚園在通告中表明，為避免傳染病，若遇流感等病菌爆發，校方在有需要時，會請全體師生戴上口罩，以保障各人健康。

幼園校長：只列溫馨提示中 無獨立公布

青協青樂幼稚園校長趙嘉汶透露，上周五幼稚園界別亦接到教育局有關戴口罩事宜的通告，但直言幼稚園界別多認為沒需要就幼稚園生戴口罩事宜個別發通告。她稱，其任職的幼稚園只將教育局有關提醒列入其他一項溫馨提示中，沒單獨公布：「放了在其中一項（溫馨提示），提醒家長可按個人意願及小朋友健康情況決定是否需要為子女戴口罩，同時列出了教育局網頁供家長參考。」

她指，目前未到流感高峰期，故校內只有數名學生戴口罩，但相信若流感高峰時，戴口罩學生人數將大幅增加。

葉建源：小學​生、幼園生不會衝擊



教育界立法會議員葉建源則指出，小學、尤其幼稚園生並不會作出衝擊或請願等行為，批評教育局及學校無需要就戴口罩一事發通告，「幼稚園都不會有衝擊或請願、抗議，加上《規例》本身就並非應用在校園環境內，這樣做是多此一舉。」

面對坊間批評，教育局上周六（5日）曾在網站撰文解釋，雖然校內教學活動不在新法例規管範圍之內，但近月社會事件中，不少學生走在前線，甚至受傷、被捕及被起訴，教育局形容對此感痛心，又強調致函學校並非政治施壓或罔顧學生健康，重申教育局「完全理解健康原因或宗教的需要」，並指有關信件是希望提醒學生，以免他們誤墮法網。