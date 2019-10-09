【禁蒙面法】梁君彥拒絕召開緊急會議：立法會有其他平台跟進

政府上周五宣布引用《緊急法》制訂《禁止蒙面規例》，24名民主派去信立法會主席梁君彥，指規例牽涉重大公眾利益及違犯《基本法》，要求召開緊急會議討論。梁君彥今日（9日）回覆，稱內務委員會本五周便會成立小組委員會審議相關規例，而不論立法會會議是否舉行，該小組都會開展審議工作，現時立法會亦有其他平台議員跟進。換言之，他不會為此召開緊急會議。

民主派立法會議員早前去信立法會主席梁君彥，要求他根據《議事規則》第15條（2），就政府根據緊急法訂立的禁蒙面規例立即召開特別會議。（資料圖片／余俊亮攝）

民主派立法會議員早前去信立法會主席梁君彥，要求他根據《議事規則》第15條（2），就政府根據《緊急情況規例條例》訂立的《禁蒙面規例》立即召開特別會議討論。

梁君彥傍晚回覆，稱他在運用《議事規則》第15條（2）的權力時，需要考慮所有相關因素。其中一項主要因素，是立法會大樓在7月1日被示威者衝擊及嚴重破壞後，其會議設施是否已經修復及可用。他稱，大樓的各個系統正在進行測試，以讓會議措施可在下周三立法會復會時準備就緒。

他又說，《禁蒙面規例》會按「先訂立、後審議」方式處理，根據程序，會先由內務委員會成立小組委員會審議，之後才可在立法會會議上進行辯論和修訂。故此，不論立法會會議是否舉行，該小組委員會亦可展開其審議工作。