【逃犯條例】民主派促召開特別會議　梁君彥以安全為由拒絕

24名民主派立法會議員昨天（27日）去信立法會主席梁君彥，指鑑於香港目前面對前所未見的危機，要求梁君彥根據《議事規則》第15條（2），盡快召開特別會議。 梁君彥今天（28日）回信拒絕有關要求，指立法會須進行大規模修復工程，工程如火如荼，目前仍難以確定何時竣工，短期內仍未能在大樓舉行會議，加上氣氛至今未見緩和，若立法會在短期內舉行會議，仍須面對嚴峻的保安風險，故認為立法會不適宜亦難以在短期。

梁君彥指社會緊張氣氛至今未見緩和，若立法會在短期內舉行會議，仍須面對嚴峻的保安風險。（資料圖片／余俊亮攝）

民主派繼上月去梁君彥要求召開特別會議，昨天再次去信，指鑑於香港目前面對前所未見的危機，懇請梁君彥根據《議事規則》第15條（2），盡快召開特別會議，以讓議員討論解決辦法。

民主派又指出，特首林鄭月娥屢次以「緊急」、「不安全」、「粉身碎骨」來形容香港局勢，欲毫未見行政機關積極作為，務實地解決問題，認為立法會作為「具權責以制衡行政部門的立法機關」，立法會負有不能推搪的責任，在法例賦予的權力範圍下，為香港謀求出路。

梁君彥指出立法會主席行使上述《議事規則》15(2)條的權力時，必須考慮所有相關因素,包括議員是否有共識召開特別會議，他指至今為止，仍未獲悉議員之間已達成共識，支持舉行立法會特別會議。

梁君彥又指,社會緊張氣氛至今未見緩和，若立法會在短期內舉行會議，仍須面對嚴峻的保安風險，加上立法會因「7.1」衝擊後，須進行大規模修復工程，工程如火如荼，目前仍難以確定何時竣工，短期內仍未能在大樓舉行會議，故認為立法會不適宜亦難以在短期。