【立法會衝擊】盼10月中完成復修工程　梁君彥料耗需四至五千萬元

立法會大樓於「七一」當日遭示威者衝擊，造成一定程度破壞。立法會行政管理委員會今天（31日）早上召開特別會議，討論大樓復修進度，立法會主席梁君彥表示，希望在10月中復會前完成工程，形容這是較進取的目標，估計維修費約需4000至5000萬元。 至於會否未來會否加強或增聘保安，梁君彥指出，立法會保安無法處理大型衝擊，需靠警方協助，又指立法會保安並非「用嚟打人或阻止人」。

立法會主席梁君彥（右）表示，希望在10月中復會前完成工程，形容這是較進取的目標，估計維修費約需4000至5000萬元。（吳倬安攝）

梁君彥指，秘書處今天在特別會議上，交代大樓復修進度，目前以10月中復會前完成工程為目標，建築署、機電工程署和承辦商努力協助復修工程。他指估計維修費約需4000至5000萬元，部分由政府承擔，當中會有部分先由行管會經營營運儲備批出，亦會按實際情況向保險公司索償，若需要會向政府申請撥款。

他又指，立法會餐廳向行管會申請恩恤補助，經行管會管討後，決定向餐廳發放25萬元恩恤補助。

他指出秘書處不斷檢視進度，指保安、消防、會議設施受破壞，需「一步步去做」，「一路行，一路做，一路招標」。他指若要復會，會議設施必須完成修復。

被問到修例風波和衝突愈演愈烈，梁君彥認為，社會需要平心靜氣尋找出路，相信不同議員、政治領袖和不同人士都應盡量尋求方法帶領香港走未來的路，社會亦應冷靜下來，不要讓暴力升溫，以政治解決問題。

被問到未來會否加強或增聘保安，梁君彥指出，立法會保安無法處理大型衝擊，需靠警方協助，又指立法會保安並非「用嚟打人或阻止人」。