【禁蒙面法】葉建源：學校未見大反響　籲校外人士勿擾校園　　

教育界立法會議員葉建源今日（10日）在港台節目《千禧年代》中，評論一宗中學疑因校內糾紛被示威者「裝修」破壞時，呼籲校外人士不要騷擾校園。教育工作者聯會主席黃錦良指暴力入侵學校，若各界不即時制止，暴力或會在校內蔓延。

葉建源點名梁振英和何君堯為校園提供寧靜的環境。（資料圖片／鄧倩螢攝）

《禁止蒙面規例》（禁蒙面法）推行後，教育局向學校發通告，提醒除健康或宗教原因外，學生在校內、校外均不應戴上口罩或以其他方式遮蓋臉孔，教育局亦要求學校匯報戴口罩學生的人數。

葉建源表示，除交數外，不見學校有大反響，形容教育局發通告是庸人自擾。黃錦良則認為有需要發通告，加強家長認識《禁蒙面法》，他亦贊成交數，理解教育局在特別時候與學校有密切溝通和多了解學校的情況。

對於荃灣保良局姚連生中學校門口疑校內糾紛遭示威者「裝修」破壞，包括被校園外牆被噴漆、校內玻璃門疑遭硬物攻擊碎裂等，葉建源呼籲校外人士不要騷擾校園：「無論你政見係乜野都好，何君堯也好，梁振英也好，或者今次事件當中一啲黑衣人也好，我都希望大家畀學校一個寧靜嘅環境。」

黃錦良認為學校已有機制處理，校外人士不能干擾學校運作，他指暴力入侵學校，若各界不即時制止，暴力或會在校內蔓延。