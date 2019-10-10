【禁蒙面法】港鐵僅將軍澳站仍關閉　列車服務今晚9時結束

經審視修復工作的進度，並與警方及相關政府部門進行風險評估後，港鐵周四(10日)重開大部份車站，僅將軍澳綫將軍澳站仍然關閉，港鐵會安排免費接駁巴士來往將軍澳站至調景嶺站。不過，由於個別車站有不少設施仍待修復，為了騰空更多時間讓車務及工程團隊繼續餘下修復工作，列車服務將會提早於晚上9時結束，乘客請注意。

輕鐵方面，4條路綫暫停，包括705、614、615及751P，706、751綫在天水圍區改道，751綫在屯門區不停友愛站；所有輕鐵車輛不會行經友愛站、天榮站、銀座站、天湖站、天慈站、天水圍站。

機場快綫由頭班車起，提供來回香港站、九龍站、青衣站、機場站及博覽館站的列車服務，港鐵會與機管局及政府有關部門保持聯絡，按情況決定晚上9時後的服務安排，並會適時公布有關詳情；香港站、九龍站市區預辦登機手續服務正常。

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港鐵重申，確保乘客安全為首要任務，並有責任維護鐵路設施安全，因此必須在確定車站及沿綫設施在絕對安全情況下服務乘客，才會重啟相關服務。港鐵會繼續因應實際情況和安全考慮，在恢復服務的車站實施客流管理措施，或作出車務調動，包括在未能預先通知的情況下，再次關閉車站和安排列車不停車站、關閉車站出入口等。然而，假如車站再次遭受破壞，不排除進一步延長暫停服務的時間，影響翌日的列車服務。

多處交通燈未能正常運作

另外，運輸署表示，現時多處有交通燈未能正常運作，主要分佈於油尖旺、屯門、北區及東涌一帶，駕駛人士在駛經有關路口時，請加倍小心，注意交通標誌的指示，特別留意過路行人的安全；過路行人請盡量使用行人天橋和行人隧道橫過馬路，在交通燈損毀的路口橫過馬路時，請特別注意車輛。