【禁蒙面法】港鐵周四重開觀塘站　需實施客流管理

反對逃犯條例修訂的示威活動持續，自港府上周五（4日）推行《禁蒙面法》後，全港衝突愈演愈烈，多個港鐵站被破壞，連日來港鐵封閉幾個破壞較嚴重的車站，亦提早晚上8時「收車」，全港路面交通大擠塞。 港鐵發言人今日（9日）深夜表示，在維修團隊付出莫大努力下及與政府部門進行全面安全風險評估後，港鐵決定明天（10日）重開損毀嚴重的觀塘站。惟車站內個別設施仍待維修，車站將實施客流管理措施。港鐵呼籲使用該站的乘客遵從車站人員指示，希望大家的諒解。

觀塘站遭縱火焚毀的客務中心，已被圍封。（港鐵提供圖片）

港鐵發言人指，港鐵觀塘站於上週五 （4日）遭受大規模破壞及縱火，過去數天被逼關閉。在維修團隊付出莫大努力下及與政府部門進行全面安全風險評估後，港鐵公司決定明天重開觀塘站提供服務。由於車站內個別設施仍待維修，車站將實施客流管理措施。港鐵公司呼籲使用該站的乘客遵從車站人員指示，希望大家的諒解。

↓↓港鐵周二安排傳媒實地視察維修中的觀塘站↓↓

（附港鐵提供於破壞後所拍攝相片）

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港鐵反駁網上傳言：有人在觀塘封站後破壞A出口大閘

對於網上傳言指，觀塘站於上周五被破壞時早已關閉，示威者根本無法入站，質疑縱火者另有其人。港鐵在聲明中提及觀塘站被破壞的詳細時序，指一批人於當晚10時10分左右破壞該站A 出入口的大閘，當時車站已經關閉，而之前到來協助關閉車站的警察小隊亦已撤離。該批人闖入車站大堂後，縱火焚毀鄰近D出入口的客務中心。港鐵稱已就事件報警，警方列為縱火案處理。

發言人指，外界揣測港鐵故意允許他人破壞車站設施是「毫無根據」、「虛假指控」。聲明又指，非法破壞和縱火行為嚴重破壞港鐵資產，危害乘客及員工安全，港鐵對非法行為予以嚴厲譴責。港鐵又稱，已就犯罪行為報警，又請若有人對涉案者身份有進一步資料或證據，應向當局舉報。

↓↓多個港鐵車站仍有水浸問題↓↓

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有設施未及維修 明日仍有車站需停用

港鐵強調，維修團隊正盡最大努力修復車站，由於尚有設施未及維修，部分車站或未能於明天重新投入服務。其中受破壞的消防灑水系統，以及因水浸嚴重受損的扶手電梯，均需較長時間復修；而站內滴水及積水問題亦需時處理，才能回復安全的乘車環境。