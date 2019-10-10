【區議會選舉2019】社民連出3人　岑子杰參選　梁國雄戰李慧琼

社民連決定派出3人參加區議會選舉，身兼民陣召集人的岑子杰代替因佔中案被判刑超過參選許可的黃浩銘，出戰沙田瀝源；阿牛曾健成會出選東區樂康選區；而前立法會議員梁國雄則參選土瓜灣北，挑戰已連任五屆的民建聯主席李慧琼，勢成最矚目選區之一。

岑子杰（中）代替黃浩銘參選。（截圖自社民連Facebook）

岑子杰今日報名參選沙田瀝源選區，他表示即使行政長官林鄭月娥延遲或取消區議會選舉，民憤都不能平息，他認為只要未落實五大訴求，市民一定會堅持到底。

社民連認為，區議會選舉提名期已展開，「是市民重奪議會的時機」。社民連指，雖然正副主席吳文遠和黃浩銘都因被政治打壓而失去參選資格，但仍會以梁國雄、岑子杰和曾健成三人「最強團隊」出擊，對準建制，「以區選作為全民表態的戰場」。

翻查紀錄，梁國雄非首次參選區議會，他在2003參選北角錦屏區挑戰「福建女兒」蔡素玉，最終雖然落敗，但在翌年立法會選舉中得以在新界東爆冷當選，展開議員生涯至2017年因宣誓風波被DQ。

九龍城區議會土瓜灣北選區向來是建制派堡壘，李慧琼1999年首次代表民建聯參選該區即勝出，當時她僅25歲，成為當時香港最年輕的女性區議員，連任至今。