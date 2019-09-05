【逃犯條例】銀髮族回應特首四行動　稱政府漠視學者研究有前科

特首林鄭月娥昨日（4日）發表電視講話，正式宣佈撤回修訂逃犯條例，新增兩名成員加入監警會， 與司局長走進社區與市民對話，以及邀請社會賢達及學者等，為香港深層次矛層進行檢討及研究共四項行動。 銀髪族數名代表今日（5日）到特首辦門外向政府遞交邀請信，邀請林鄭月娥履行承諾，出席本周日晚上於中環遮打花園舉辦的公開論壇並與市民對話，同時對林鄭月娥其餘三項行動表示不收貨。

銀髮族代表、退休中學教師譚先生表示，政府以往也有邀請學者，如港大社會工作及社會行政學系榮休教授周永新及土地供應專責小組主席黄遠輝研究全民退休保障及土地供應。他稱過住學者亦有進行一些研究，但「問題是政府不肯聽，不肯做」，質疑政府會否重視就香港深層次矛盾進行的檢討及研究。

銀髮族對林鄭月娥其餘三項行動表示不收貨。（劉錦華攝）

林鄭指會聯同司局長落區與市民對話，譚先生則指銀髮族邀請她於本周日晚上7時到9時於遮打花園出席公開論壇， 與市民討論如何收拾香港現時殘局。他要求政府於明日（6日）早上11時前回覆，若林鄭不回覆或不答應，論壇則會取消。他稱林鄭可以向銀髮族反建議論壇的時間及地點，惟拒絕在禮賓府或特首辦內閉門對話。他亦指若林鄭認為於遮打花園舉辦論壇會導致公眾安全問題，可移師至室內舉辦，但對話必須要公開予市民參與及提供現場直播。他續稱，銀髮族是一群在香港生活幾十年的市民，對香港「非常有貢獻」，指希望林鄭聽取民意，採取合適措施回應。譚先生認為，如果林鄭不出席論壇，就代表她食言，並呼籲林鄭不應只與自己揀選的市民對話。

譚先生認為，林鄭昨日只答應五大訴求其中一個，是「不收貨」，亦不能分化香港人，並稱如果林鄭如果在6月9日宣佈撤回，其後有市民自殺及被捕等事情就不會發生，因此林鄭要為6月9日後發生的一連串事件負最大責任。他強調五大訴求缺一不可，也不與勇武派切割，「因為大家都是爭取民主，自由及法治」。譚先生續稱，監警會沒有調查權，新增兩名成員及海外專家後「依然係冇牙老虎」。他重申，一定要追究警黑合作等問題，而監警會做不到此功能，因為警方交給監警會的調查報告內容未必詳盡，因此需要成立獨立調查委員會。