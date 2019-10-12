【立法會】爭位戰下周開鑼　建制派人海戰術攻陷17個委員會主導權

立法會完成復修工程，下周三（16日）恢復會議，民主派及建制派在18個事務委員會的「爭位戰」亦即將開鑼。各委員會今日（12日）中午截止報名，與往常一樣，人數佔上風的建制派議員，每人至少加入12個委員會，當中只有實政圓桌田北辰和自由黨鍾國斌，只分別加入6個及9個委員會；民主派方面，議會陣線的朱凱廸加入全數18個委員會，惟除了福制事務委員會外，民主派在其他事務委員會人數均佔下風。

民主派議員拒就選舉委員會正副主席與建制協調，而昨日則未能順利選舉財委會正副主席。（資料圖片／羅君豪攝）

立法會18個事務委員會下周四將舉行選舉正、副主席程序，各個委員會今午截止報名，大部分建制派議員至少加入12個委員會，除了福利事務委員會外，建制派在其餘委員會的人數均佔上風。其中在發展、房屋、保安、政制、教育事務委員會都派「重兵」佈防，至少有30人加入。與去年一樣，議會陣線朱凱廸全數加入18個事務委員會。

去年各個事務委員會中，民主派合共取得4個主席職位，包括教育、人力、福利，以及公務員及資助機構員工事務委員會，亦有在其他重點委員會，如保安、房屋和司法及法律事務等擔任副主席。以往民主派及建制派會協調輪流擔任正副主席，但經過反修例風波後，建制派擬想在某些委員會上奪回主導權，民主派則拒絕與建制派協調。

據悉，新民黨葉劉淑儀有意踢走葉建源，角逐教育委員會主席，意味該委員會的正副主席將會由建制派議員包攬。不過，建制派同時表明，在一些較少爭議的委員員，如福制事務委員會，會繼續讓路予民主派。

此外，財委會下的兩個小組委員會，有52名議員加入工務小組委員會，44名議員加入人事編制小組委員會。