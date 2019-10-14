星島：政府研借調紀律部隊　任臨時「特別任務警察」

反修例風波持續4個月，各區衝突未有平息。《星島日報》引述消息指，政府正研究借調各紀律部隊的部份人手，擔任臨時「特別任務警察」（Special Constable）。

執行警務處處長指令 主要為非前線工作

報道指，該措施是由特首授權警務處處長，直接委任消防處、入境處、海關、懲教署等部隊的自願人員，以「特別任務警察」身份，執行由警務處處長發出的工作指令，如押解等非前線工作。

報道引述消息指，「特別任務警察」主要是處理非前線工作，讓更多原有警力可調動至前線。（資料圖片）

消息稱，警察整體有3萬人手，但實際可以上前線的人員不足1萬，還要輪更工作，人手緊張。而且近期工作壓力愈來愈大，加上招募及訓練需時，根本無法應付目前緊急狀態。

研引用《公安條例》第40條 特首指明任期

政府研究方向包括引用《緊急法》或《公安條例》第40條，即「行政長官可隨時藉命令授權警務處處長，以書面方式委任任何願意擔任特務警察的人為特務警察，任期由行政長官在該命令中指明。」

獲委任之人員，在委任期間的職責、權力、保障及豁免權均與警察相同。消息指，由於紀律部隊已受訓，亦有執法經驗，加上部份如懲教署防暴隊、海關人員可以佩槍，相信有能力協助特定工作例如押解疑犯等。