【逃犯條例】消防承認不影響緊急服務下　會助移開路障、恢復秩序

反修例風波愈演愈烈，爆發多次警民衝突，警方曾動用真槍，而示威者亦多次投擲汽油彈。消防處副消防總長（九龍）黃嘉榮今早（14日）於電台節目表示，截至10月7日，有44宗與使用汽油彈或其他助燃劑有關的火警。 另外，對於有報道指，消防員亦需清理路障。黃嘉榮承認，10月7日晚上起，只要資源許可，又不影響緊急服務，在安全情況下，會協助移開路上障礙物。

黃嘉榮指，截至10月7日，有44宗涉及汽油彈或其他助燃劑（資料圖片）

黃嘉榮今早於港台節目《千禧年代》表示，上周六（12日）先後接獲兩宗與汽油彈有關、發生於港鐵站的火警。他表示，由6月9日至10月7日，一共接獲587宗與示威活動有關的火警，當中347宗有可疑，而44宗涉及汽油彈或其他助燃劑。他續稱，近日縱火事件有增加趨勢，而在營運中的港鐵站投擲汽油彈，可能會直接擊中乘客或港鐵職員。

有報道指，消防會派出泵車，協助清理路障。黃嘉榮表示，10月7日晚上起，只要消防的資源許可，不影響緊急服務及救援，又在安全情況下，消防員會協助移開障礙物。他強調，此舉是希望恢復社會秩序，並讓消防車、救護車之後可盡快到達事故現場。他又指，泵車到場後，可即時救助傷者，又或處理火警。被問到會否擔心此舉會令消防成為磨心，他表示未見到相關情況，並認為所有同事，都有責任配合政府處理當前危機。

另外，今日又有報道指，政府會研究借調不同紀律部隊的人手擔任臨時「特別任務警察」。黃嘉榮表示，暫時未有掌握相關資料，但政府每個部門都會各施其職，只要符合到政府的依法有效施政，都會配合。