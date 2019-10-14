中大醫學院長陳家亮：為何監警會、獨立調查不能同時查社會事件？

中文大學校長日前與學生對話，多名學生表達被警察不公對待的經歷，包括一名女生稱在警署內遭警方性暴力，事件引起社會關注。 中大醫學院院長陳家亮今日（14日）於社交網站撰文，表示絕不認同以暴易暴的做法，但同時質疑為何在監警會調查之餘，不能就元朗白衣人施襲、新屋嶺警方對待被捕者的手法等事件進行獨立調查，將濫用暴力的人繩之於法，還盡忠警員清白。

陳家亮指，自己也有出席早前學生與校長對話，聽到學生的親身經歷，例如和平示威受到不合理及暴力對待，在禁閉期間所受的屈辱等，為他帶來反思，直言「面對那些學生歷歷在目的描述，我們真的還可以鐵石心腸，不去盡快尋求真相嗎？」

他又指，年輕一代不是天生暴民，只有以民為本的政策和不偏不倚的執法，才能令社會大眾甘願守法循章；由於時代發展太快，社會要學習了解及珍惜我們的下一代。他同時強調，珍惜學生並不等如縱容，亦不認同以不公義的手段去爭取公義，也不接受以侮辱或欺凌的手法對待持不同意見的人。

陳家亮最後指出，強硬策略並不能令社會盡快「洗牌重來」，即使社會回復正常也無法化解一代人的仇恨。最後他以中大對話最終以師生互相理解作結，反問「如果真誠可以化解繃緊對立，這又對我們的政府有何啟示？」