【逃犯條例】左滙雄愛民邨議辦遭縱火　憂影響區選公平

《逃犯條例》修訂爭議持續四個月，警民衝突無日無之，不少議員辦事處被破壞。其中經民聯九龍城區議會副主席左滙雄位於愛民邨昭民樓的議員辦事處今天凌晨（14日）遭一名黑衣男子破壞和縱火，稱三部電腦、影印機、選舉物品等遭毀，損失約十萬元。 左滙雄相信事件與政見不同有關，指縱火等行為屬嚴重刑事罪行，同時威脅區選參選人、義工等人身安全，違反選舉公平性。他擔心政府取消區選，認為政府需保證選舉可順利安全如常進行，又坦言若只押後一星期意義不大。

左滙雄稱，今天凌晨2時50分，一名黑衣男子以鐵搥破壞其位於愛民邨昭民樓的議員辦事處，闖上辦事處後，男子於辦事處內淋潑電油，及後縱火。（左滙雄提供）

左滙雄稱，今天凌晨2時50分，一名黑衣男子以鐵搥破壞其位於愛民邨昭民樓的議員辦事處，闖上辦事處後，男子於辦事處內淋潑電油，及後縱火。他表示稱三部電腦、影印機、選舉物品等遭毀，連同裝修費，損失約十萬元，已報警處理。

他相信事件與政見不同有關，指縱火等行為屬嚴重刑事罪行，同時威脅區選參選人、義工等人身安全，違反選舉公平性。

他擔心政府取消區選，屆時將出現憲制危機，認為政府需保證選舉可順利安全如常進行，又坦言若只押後一星期意義不大，「佢哋（破壞者）都可以轉頭再搞（破壞）過」。

至於如何可確保區選順利舉行，他指《禁止蒙面規例》立法後，暴力比之前升級，指不少學者研究和提出方法「止暴制亂」，有些意見認為要強硬一點。他認為可增加警方裝備，保障警方人身安全，同時政府部門不能避事。

截止2019年10月12日，報名參選愛俊選區的包括報稱任職議員助理的民主黨陳麗君、經民聯左滙雄，以及獨立的梁嘉莉。

左滙雄稱，今天凌晨2時50分，一名黑衣男子以鐵搥破壞其位於愛民邨昭民樓的議員辦事處，闖上辦事處後，男子於辦事處內淋潑電油，及後縱火。（左滙雄提供）