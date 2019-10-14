【區議會選舉2019】梁國雄空降土瓜灣北　今報名挑戰李慧琼

因宣誓風波被取消立法會議員資格的社民連梁國雄將出選區議會選舉，「空降」出戰土瓜灣北選區，挑戰循超級區議會晉身立法會的民建聯主席李慧琼，一旦李慧琼被擊敗，將失去明年立法會選舉的「超區」入場券，隨時令政治版圖「大洗牌」。梁國雄今天（14日）早上到九龍城政府合署報名參選，《香港01》直擊「長毛」的報名情況。

梁國雄多次舉起手，象徵「五大訴求，缺一不可」。（盧翊銘攝）

李慧琼當20年土瓜灣北區議員

對於空降到李慧琼當選20年的選區選情會否受影響，梁國雄指這並非考慮重點，土瓜灣北是李慧琼植根多年的據點而未有人挑戰她，因此他來到此選區讓選民「有得揀」，非自動當選。若政府沒有取消區議會選舉，全港市民「有票投」，每區亦有堅持「五大訴求 缺一不可」的候選人出選，籲市民踴躍投票，以選票重申港人訴求的初衷。

李慧琼於1999年首次代表民建聯參選土瓜灣北戰區即勝出，當時她僅25歲，成為當時香港最年輕的女性區議員，連任至今。（資料圖片／盧翊銘攝）

會簽確認書 不希望再被DQ

梁國雄表示，他會簽署確認書，不希望有額外藉口予選舉主任褫奪資格。他形容是次與李慧琼對壘，屬被DQ的議員對支持DQ的議員，具象徵性意義。

早前有政治素人願參選土瓜灣北選區，不過現時已因家庭理由放棄出選。

社民連將派出三人出戰區議會選舉，梁國雄是其中一人。翻查紀錄，梁國雄非首次參選區議會，他於2003年參選北角錦屏區，挑戰「福建女兒」蔡素玉，最終雖然落敗，但在翌年立法會選舉中得以在新界東爆冷當選，展開議員生涯，至2017年因宣誓風波被「DQ」。

位於九龍城區議會的土瓜灣北選區向來是建制派堡壘，李慧琼於1999年首次代表民建聯參選該區即勝出，當時她僅25歲，成為當時香港最年輕的女性區議員，連任至今。