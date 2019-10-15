【逃犯條例】何君堯致函林鄭　倡《緊急法》加辣取締「連登」

特區政府引用《緊急情況規例條例》（《緊急法》）為《禁止蒙面規例》（《禁蒙面法》）立法至今將近兩周，不少市民仍在集會或街上戴口罩，衝突亦未見緩和。 建制派立法會議員何君堯今日（15日）致函特首林鄭月娥提議為《緊急法》「加辣」，取締網上論壇「連登」。

何君堯致函林鄭，倡用《緊急法》取締「連登」。（截圖自連登）

何君堯在信中形容「連登」和通訊軟件「Telegram」是「暴徒」一直依靠的社交平台，發放煽動及煽惑性言論，違反香港法例第200條《刑事罪行條例》第7、9及10章。

何君堯今日（15日）致函特首林鄭月娥提議為《緊急法》「加辣」，取締網上論壇「連登」。(羅君豪攝)

他認為，「連登」逐步變成「暴徒」交流和分享策略的平台，包括公開討論如何製作汽油彈攻擊警察，又煽動他人參與非法遊行，揚言將行動「升級」。

何君堯覺得，為免煽動性言論繼續蔓延，取締「連登」是在所難免。他認為要堵截源頭，基本上《刑事罪行條例》第7、9及10章是有用，但若有需要強化攻效，建議林鄭考慮引用《緊急法》第2條（a），對刊物、文字、地圖、圖則、照片、通訊及通訊方法的檢查、管制及壓制和（g）款修訂任何成文法則，暫停實施任何成文法則來配合行動。