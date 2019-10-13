【禁蒙面法】李家超：香港問題不是靠警隊解決　政府責無旁貸

反對修訂《逃犯條例》風波持續多月，全港多區爆發激烈衝突，未有平息的跡象，政府在本月4日引用《緊急法》訂立的《禁止蒙面規例》，更隨即引起新一輪社會爭議。李家超今日（13日）出席電視節目《講清講楚》表示，政府會研究法律上容許的方案，以達至止暴制亂；惟在決定採用方案時，則需要全面作出評估和考慮。 對於外界批評警隊執法不公，李家超則認為警方有足夠證據，警方便會作出檢控，後由律政司按檢控規則提出檢控，認為警方是「克制」下執行和作出拘捕。

保安局局長李家超表示，禁止蒙面規例中，警察可要求當時人脫下面罩。(盧翊銘攝／資料圖片)

李家超指政府一直考慮有沒有其他方法，令到止暴制亂方面達到更好成果。就現時政府有否作任何考慮，李家超直言「甚麼方案在法律方面容許的都會研究」，惟在決定採用時，則需要全面作出評估和考慮；而他認為最重要是「依法辦事」。但對於有外界質疑執法機關「執法不公」，李家超則認為當中有一些「偏頗」的看法，他續指，當警方有足夠證據，警方便會作出檢控，但最後由律政司，按檢控規則、檢控守則提出檢控，認為警方是「克制」下執行和作出拘捕。

在此階段制止暴力「當然是靠執法」

惟他表示，同意香港問題不是靠警隊解決，但必須在此階段制止暴力，「當然是靠執法」，但整體社會的問題、政治的問題，政府是「責無旁貸」。

對於外界有人要求解散警隊或改革警隊文化，李家超指6月後，警方是按實際情況和需要，維持公共秩序和安全所作，因政治上社會有兩種對立的看法，「用警隊作磨心」，他希望大家明白警隊是維護法紀。

他亦指，監警會有特別小組，檢視警隊在遊行示威中的警務工作，並將於年底提交予行政長官時公開，認為對警務工作有幫助。

在近期衝突，現場的急救員亦會戴上面罩（歐嘉樂攝）

對於有前線急救員及記者，遭前線警員要求除下口罩，令人質疑警員對條例不熟悉。李家超回應指，警方在例行記者會亦有解釋過，有部分出現在現場的人士，行為表現出來並不似其本身應有職業，他舉例指警方曾在示威現場發現「假記者證」、亦有警員在行動中找出一些持有記者證，但不是記者的人。

李家超表示，條例最主要是兩項新條款，包括在違法集會中，例如非法集結、未經批准集結，或者暴動中，不可戴一些防止識別身份的蒙面物品；在公安條例規管，即合法進行超過50人集會、或超過30人的遊行。另一新規例則，是警務人員在任何公眾地方，在查核身份時，可以要求有關人士除面罩來核實身份。

警方行使權力時「大家都應互相尊重、互想體諒」

李家超亦指希望警方在行使權力時，「大家都應互相尊重、互想體諒對方」，他續言記者在執行聽務時，將記者身份，例如記者證明確顯示出來，當警方需要採取行動時，便可盡快作澄清；李家超續認為，就條例的解說是要「不斷做」。

近日，不少港人選擇戴口罩或面具遊行，以示對《禁蒙面法》的反抗。（廖雁雄攝）

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引犯罪學或人群心理學指 蒙面令人失去自己角色

禁蒙面法有三大目標，包括協助警方搜集證據，並有阻嚇性，為自己所作的負責、禁蒙面法在許多西方國家均已實施，長遠亦有成效。李家超續指，在犯罪學或人群心理學方面，禁止蒙面令犯法行為得到減少，他解釋，如群眾有共同標記，正如現時蒙面一樣，會令人容易失去自己角色，只要有人作出犯法行為，包括擲汽油彈等，其他人便會容易跟隨。所以政府希望藉立法帶出阻嚇性。

李家超重申，現時禁蒙面法是針對現時蒙面，以及參與遊行示威已經蒙面的人，所以他們對該例「有反應」是預期內，他亦希望通過規例，「讓香港回復過去，我們大家平常表達自已意見的時候，又可以和平有序，為自己行為負責」。