【施政報告2019】 劉業強：對收回土地條例有保留　冀有商有量

特首林鄭月娥將於明天(16日)宣讀任內第三份《施政報告》，她今早(15日)於行會前見記者時預告，新一份《施政報告》會較聚焦談及土地及房屋政策。多個政黨如民建聯早前與特首會面交流《施政報告》意見時，亦提倡政府應引用《土地收回條例》，有傳政府亦研究在新一份《施政報告》中引用相關條例。 身兼鄉議局主席的立法會議員劉業強，今日（15日）出席新界鄉議局例行會議後會見傳媒，表示對政府引用《土地收回條例》有保留，認為政府應考慮土地共享等其他選項，《土地收回條例》只能是最後選擇。他更稱政府要理解持分者想法，做法要「公道、有商有量，唔好吓吓訴諸法律」。

劉業強指對收回土地條例有保留，建議政府要有商有量。（劉錦華攝）

劉業強補充，強制性收地會引起官司等爭議，並認為香港房屋問題不在於缺乏土地，而是在於土地規劃，更指基本法保障私有產權，認為條例只能是最後選擇。他稱「如果農地可以起樓，就不應該要農地價值收購」，表示引用條例時用以往機制下的價錢收地不合理。

他亦表示，逃犯條例引起的社會動盪至今已經持續四個多月，香港的經濟活動受到影響。他指明白市民對政府施政失誤有怨氣及失望，體諒市民渴求改變社會現狀，但不同意訴諸暴力，重申恢復和平，回歸理性地對話才能夠尋找出路。劉業強稱，希望特首在明日的《施政報告》釋出善意，舒解社會緊張氣氛，對症下藥，令市民感受特首到解決當前困局的誠意。