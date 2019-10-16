【施政報告2019】泛民怒呼林鄭收手、收工　建制：行為可恥

立法會今日(16日)正式復會，行政長官林鄭月娥亦將於上午11時，到立法會宣讀其任內第三份施政報告。在反修例示威陰霾下，立法會一帶氣氛緊張，政黨社民連等在對開海富中心示威抗議，而中信大廈及添美道等地方有大批防暴警員巡邏及駐守。 會議在11時開始，惟林鄭進場後，泛民議員不斷高叫口號，會議開始短短半小時，已兩次暫停會議。最終，林鄭未能親身宣讀《施政報告》，改為以視像向市民發表。

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【13:10】林鄭透過視像向市民發表《施政報告》完畢，並隨即在其facebook上載了《施政報告》懶人包。

【12:05】建制派議員會見記者，齊聲譴責民主派，質疑民主派違反《基本法》。他們又呼籲不要受議會暴力拖垮，希望以文明方式議政，應尊重制度，不要再搗亂、阻礙立法會運作。

建制派班長廖長江指，根據《基本法》第73條第4款，立法會有憲制責任聆聽《施政報告》，又指《施政報告》牽涉香港人未來幾年的福祉，形容民主派用「非常危險的暴力手段」阻礙議會，建制派感非常遺憾。

行會成員、新民黨主席葉劉淑儀指，民主派阻止行政長官提交《施政報告》，違反立法會議員宣誓時會擁護《基本法》和效忠特區政府的諾言。

建制派副班長、民建聯陳克勸預期，民主派會繼續用擴音器等類似招數阻礙明日的質詢大會，他希望民主派收手，讓他們有機會在會上質詢林鄭。

民建聯何俊賢指控民主派違反《基本法》，建議政府在這些議員日後再參選時，讓市民共同商議是否讓他們入閘。

林鄭改為以視像發表《施政報告》

【11:45】政府表示，由於客觀情況不容許行政長官林鄭月娥今日（十月十六日）在立法會宣讀整份《施政報告》，為了讓公眾全面了解《施政報告》內的各項措施，她將於今日下午約十二時十五分透過視像向市民發表《施政報告》。

林鄭月娥改以視像發表《施政報告》。(政府新聞處)

【11:38】民主派會議召集人陳淑莊怒斥林鄭月娥令香港「返唔到轉頭」，是煽動市民上街的兇手，直斥「佢憑乜講施政報告？」陳淑莊提到，陳志全、區諾軒先後以投影器將「五大訴求，缺一不可」等口號，投影向林鄭方向投射，並以揚聲器播出施放催淚彈聲音和示威者呼叫的聲音，她指出此做法正正要讓林鄭明白市民在街頭因反修例所面對的痛苦，讓林鄭聽到自己「雙手染血」。

陳淑莊又哽咽道：「希望大家明白唔係我哋做開」，只是真心真意希望林鄭收手和收工，又指不應把提出問題的人解決，而應把引起問題的人好好處置。



莫乃光：人民施政報告已宣讀

民主黨主席胡志偉批評，林鄭一直不願意把政治方法解決當前的問題，卻不斷用鎮壓、加強警隊權力等方式「助紂為虐」。他又怒斥林鄭月娥恬不知羞，是製造暴動的元兇，他促特首、政府問責班子、行會官員需全面改組，警隊全面重組，否則香港社會矛盾和衝突不能解決。

專業議政莫乃光表示，本身已無人可阻礙施政報告宣讀，因林鄭本身無權企在立法會宣讀施政報告，又指人民施政報告已完全在立法會宣讀，只有十六個字，「五大訴求，缺一不可」、「林鄭下台，追究警暴」，「今天好高興將人民施政報告帶入議會。」

林鄭電視直播 楊岳橋指屬政府的恥辱

公民黨黨魁楊岳橋直指林鄭已失去管治能力，若想把無法施讀施政報告的責任推給民主派，反映林鄭只是活在自己的小小世界，又指責任全在林鄭和建制派，斥林鄭不要幻想能以此作藉口拖廷區選，否則只會令市民憤怒上升。他又指特首以電視宣讀施政報告是恥辱，反映林鄭是一名失敗者和不能面對市民的特首。

區諾軒直斥，以電視宣讀施政報告屬世上罕見，通常都是恐怖分子或流亡政治領袖才在電視發表重要講話，他又說，希望林鄭可反省，因在香港戰後重光後，沒有港督和特首以電視發表施政報告，是現屆政府的恥辱。

議會陣線召集人毛孟靜表示，對於《施政報告》最大期望就是林鄭下台，今日已將街頭聲音完全帶入議會，讓林鄭聽到市民的聲音。

【11:35】泛民議員在咪兜位見記者，控訴林鄭已無管治能，不再適合當特首，要求她下台，「你收手啦、你收工啦」。

【11:28】第二次暫停會議。司局長在現場亦議論紛紛。

【11:24】許智峯多次以揚聲器高呼口號，被梁君彦逐出會議廳。區諾軒以放映器播放警方執法片段。

邵家臻、郭家麟、尹兆堅、林卓廷相繼被逐。

【11:21】梁君彥表示，議員應聽取林鄭宣讀施政報告，如有人拖延或阻礙的話，將視之行為極不檢點，他會根據議事規則，命令有關人士立即退席。

【11:03】陳志全離開會議廳，舉起標語，大叫「五大訴求，缺一不可」。

陳淑莊、陳志全相繼被逐

【11:02】立法會今日復會，首項議程宣讀《施政報告》，雖然林鄭成功進入會議廳，惟民主派議員仍然高呼口號，會議開始僅約兩分鐘，立法會主席梁君彥隨即表示將陳淑莊逐離場，其後再叫保安把陳志全帶走，其後他宣布會議暫停。其間有人將「五大訴求、缺一不可」的標語投射在立法會主席位置的後方。

【11:03】林鄭進入會議廳時，民主派議員朝她方向大叫「五大訴求、缺一不可」、「林鄭下台、追究警暴」，其間保安一直阻礙，但當她進入會議廳後，有議員大叫她是「黑警之母」。

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【11:20】會議重新開始，林鄭再次進入會議廳，泛民議員隨即高叫口號。

另外，現場消息指，林鄭在宣讀《施政報告》後便會離開會議廳，政務司司長張建宗會留在會議廳，宣布撤回《逃犯條例》修訂後才會離開，其後會見記者。

【10:58】當政府官員和建制派立法會議員進入會議廳時，多名民主派議員在場外手持標語和橫額，大叫「五大訴求、缺一不可」、「林鄭下台、追究警暴」等口號。

【10:55】何君堯進入會議廳，林卓廷等人怒斥他「人渣」。

【10:52】教育局局長楊潤雄、民政事務局局長劉江華和商務及經濟發展局局長邱騰華已在會議廳，與建制派議員言談甚歡。

【10:50】十多個民主派議員在會議廳外迎接林鄭，他們在司局長進入會議廳時，高呼「五大訴求缺一不可」、「林鄭下台追究警暴」。其中在鄭若驊進場時，民主派會議召集人陳淑莊怒斥「僭建驊」。

【10:38】立法會大樓內，新民主同盟范國威準備了一張寫「五大訴求，缺一不可」的大型橫額，迎接林鄭月娥。

【10:35】警方終讓社民連成員前往公民廣場前空地，社民連成員高呼回應五大訴求等口號。

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【10:33】特首林鄭月娥早已進入立法會，她在立法會主席梁君彥的陪同下，手持最新一份《施政報告》，進入立法會會議廳。相信是進入立法會主席辦公室等候。

【10:26】社民連打算到公民廣場和立法會煲底向林鄭請願，警方指只可安排到政總天橋底讓他們逗留，社民連堅持，雙方對峙，期間旁邊的防暴警察戴上頭盔。

【10:20】律政司司長鄭若驊、政務司司長張建宗、多名局長、行會成員經地下議員入口進入立法會。

【09:50】社民連前立法會議員梁國雄、副主席黃浩銘等十多人早上金鐘海富中心集會，部分人在《禁蒙面法》下戴上口罩，他們高叫口號，舉起林鄭掩耳和戴口罩的道具，重申反修例示威者五大訴求，並且撤回《禁蒙面法》。

【09:00】立法會的保安嚴密，《香港01》記者今（16日）日進入立法會前，需要接受安檢，將身上的袋過機檢查，但毋需檢查袋內物品。

中信天橋位置有大批防暴警員巡邏及駐守。（彭毅詩攝）

《香港01》記者今（16日）日進入立法會前，需要接受安檢，將身上的袋過機檢查，但毋需檢查袋內物品。（彭毅詩攝）

行管會早前已決定發出黃色警示，立法會外一帶由昨日起嚴密布防，立法會大樓邊的中信天橋新增綠網圍著；添馬公園部份位置以水馬圍住，設有出入口，另有圍封的位置部份設有鐵絲網，相信是防止有人攀爬。