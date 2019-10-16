【施政報告】開播片宣讀先例　林鄭黯然步離議事廳　雙眉緊鎖

特首林鄭月娥今日（16日）到立法會宣讀任內第三份施政報告，在反修例示威陰霾下，成為全城焦點，立法會更是高度戒備，早上已有大批防暴警員於附近巡邏駐守，惟仍無法扭轉形勢。在民主派的「突襲」集體抗議示威下，林鄭月娥最終還是無法順利新一份施政報告，須以播片形式發表施政報告，成為回歸以來首位特首無法在立法會宣讀施政報告，可謂「創下先河」。

林鄭步出會議廳時雙眉緊鎖，民主派議員繼續追出會議廳向她叫口號，及後有記者隨即問她：「會否考慮播片？」，但她一概沒有回應，目無表情地沿扶手電梯離開立法會。（彭毅詩攝）

特首林鄭月娥今（16日）早十一點赴立法會宣讀新一份施政報告，之前一小時，立法會一帶已氣氛緊張，社民連等人由海富天橋遊行至連儂牆位置，要求政府回應五大訴求。而場內民主派議員一早已手持標語和橫額，「守候」林鄭。

早上十一時正，林鄭正進入會議廳時，民主派議員向她大叫「五大訴求、缺一不可」、「林鄭下台、追究警暴」等口號，保安一直阻擋他們接近林鄭，有議員遠遠向林鄭喊叫批評她是「黑警之母」。

即使林鄭能夠進入會議廳，民主派議員仍然不斷高呼口號，林鄭一開口發言時，立法會主席梁君彥隨即要求將陳淑莊和陳志全逐離場，隨後即宣布會議暫停。其間有人以放映器將「五大訴求、缺一不可」的標語投射在立法會主席位置的後方，成為全場焦點。

林鄭進入會議廳時，民主派議員向她大叫「五大訴求、缺一不可」、「林鄭下台、追究警暴」等口號，保安一直阻擋他們接近林鄭。（梁鵬威攝）

暫停會議約十分鐘後，林鄭再次進入會議廳宣讀施政報告，梁君彥多次要求在場議員保持肅靜，但民主派議員仍不斷高呼口號。其間梁君彥要求保安將許智峯的揚聲器帶走，並將他逐離場。其後梁君彥再相繼將尹兆堅、邵家臻、郭家麒和林卓廷趕離場，其中尹兆堅、邵家臻離開座位手持標語抗議，林卓廷則站在座位上持標語抗議。另外區諾軒以放映器播放警方執法片段，遭梁君彥沒收。

林卓廷站在座位上持標語向特首林鄭月娥抗議。（梁鵬威攝）

其後梁君彥再次宣布暫停會議，當林鄭離開會議廳時，民主派議員仍然手持標語和橫額尾隨，並向她大叫口號。

從影片所見，林鄭離開議會廳一刻時，雙手緊緊拿住新一份《施政報告》，雙眉緊鎖，有記者急步趨前問她：「會否考慮播片？」，她未有回應；早在門口守候的泛民主派議員區諾軒，更成功擠到林鄭的面前，當着她面前舉起示威紙牌，大叫「追究警暴！」，不過林鄭一概無理會，目無表情地沿扶手電梯下到立法會地面一層。當時泛民主派議員在二樓上，向着電梯的林鄭大叫，要求她落台，而林鄭未有抬頭，只一直向前走，離開立法會大樓。

政府其後即短時間內宣布，由於客觀情況不容許特首林鄭月娥在立法會宣讀整份《施政報告》，故林鄭將於下午12時15分透過視像向市民發表《施政報告》，此為史上首位特首未能親身在立法會宣讀整份《施政報告》。

林鄭宣讀首兩份《施政報告》時，大批行會成員均於二樓貴賓席觀看整個施政報告的宣讀過程，不過今天只有行會召集人陳智思和民建聯葉國謙撐場。（吳倬安攝）

陳智思、葉國謙現身二樓貴賓席

林鄭宣讀首兩份《施政報告》時，大批行會成員均於二樓貴賓席觀看整個施政報告的宣讀過程，不過今天只有行會召集人陳智思和民建聯葉國謙撐場。