【施政報告2019】消息：交通補貼加碼至30%　補貼上限料加至400元

最新一份《施政報告》今日（16日）公布，有消息人士透露，政府計劃在實施近一年公共交通費補貼計劃上著墨，補貼金額可望加碼，有機會以往每月實際車費開支滿400元起會獲補貼25%，最新則計劃加碼補貼至30%；而每月補貼上限則由目前300元，可望增加至每月400元。

據了解，補貼計劃可望加碼補貼至30%。（資料圖片）

2018年《施政報告》提出「免入息審查公共交通費用補貼計劃」，目前每月交通費超過400元的市民，提供25%補貼，上限為300元，今年1月1日正式開始實施，計劃涵蓋港鐵、專營巴士、綠色專線小巴、渡輪、電車等公共交通工具。

消息人士透露，今年《施政報告》有機會提出加碼補貼，建議增加5個百分點，至每月補貼30%，補貼額上限由每月300元，增加至每月400元，補貼門檻則維持在400元；即每月交通費超過400元的餘額，才可獲30%補貼。

套用不同實際例子計算，若每月交通費開支為400元，新補貼建議補貼門檻不變的情況下，可獲計算補貼的餘額、實際補貼依然只有0元。若每月交通費開支為500元，可獲計算補貼的餘額為100元，目前可獲25元補貼，新建議下則可獲30元。若每月交通費開支為1,000元，可獲計算補貼得餘額為600元，目前可獲150元補貼，新建議下則可獲180元補貼。

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