【岑子杰遇襲】民陣：岑子杰遭五漢鐵槌襲擊　倒臥馬路半身染血

民陣副召集人陳皓桓於晚上近8時證實，召集人岑子杰今（16日）在前往民陣大會期間，在鴉蘭里被四至五人襲擊。網上照片流出岑子杰遇襲現場情況，他倒臥馬路上，上半身染滿血跡，目光呆滯，看似傷勢嚴重。 陳皓桓在廣華醫院向傳媒表示，岑子杰遇襲時有人想救他，但因兇徒持刀阻嚇而未能成功，而兇徒很快就乘車離開。

網上傳出有男子遇襲的照片，民陣證實為岑子杰。（網上圖片）

岑子杰大約在晚上7時，才於facebook發表新帖，而網上流傳遇襲的相片在大約在7時40分貼出，按推測事件在晚上7時至7時40分發生。

岑子杰個人facebook表示，岑子杰被斬，列出兇徒汽車車牌為FL7976。

而民陣則證實事件，表示岑子杰前往旺角開會途中，在鴉蘭里被4至5名兇徒以鐵槌襲擊，頭部流血，送到廣華醫院治療，送院時清醒。

民陣強烈譴責兇徒行為，事件更難免令人聯想到是散布政治恐慌，製造寒蟬效應。

車牌與車輛型號不符

網上流傳施襲者的車輛，為一架黑色七人車。《香港01》根據車牌，在運輸署車輛登記系統查詢，發現該牌車輛，為2003年出廠的七人車Toyota Station Waggon，與事發現場的車輛不符。

林卓廷：明顯出於政治動機 蔣麗芸強烈譴責暴力

民主黨立法會議員林卓廷對方岑子杰再度遇襲表示震怒，強烈譴責兇徒有組織暴行，有關襲擊行為明顯出於政治動機，意圖威脅反送中運動組織者。

林卓廷強烈批評警方無力或無意保護民主派人士，導致多宗襲擊案件發生。林卓廷指他在6月30日金鐘橋被撑警人士襲擊，在場警員未有拘捕施襲者，事後林卓廷雖然提供施襲者相片和影片，至今仍未見警方拘捕任何人。而721事件，警方至今只檢控極少數施襲者，令人質疑警方蓄意對建制陣營施襲者放軟手腳，助長惡行。

民建聯立法會議員蔣麗芸亦強烈譴責暴力，表示政見不同，均不能訴諸暴力。她強烈譴責暴力者，促請警方深入調查，盡快緝拿並嚴懲行兇者。

今次為岑子杰在兩個月內第二次遇襲，他在8月29日，和數名民陣成員在佐敦德興街一間餐廳內，被兩名手持壘球棍及鐵通的蒙面男子攻擊，當時一名民陣成員上前阻止，被對方用武器毆打其手臂，岑子杰本人則沒有受傷。

民陣正在申請10月20日下午1時半在尖沙咀遊行，主題是「廢除惡法、獨立調查、重組警隊」。

岑子杰已報名參選今屆區議會，出戰沙田瀝源，同區參選人有公民力量區議員黃宇翰。