【施政報告2019】泛民評零分　鍾國斌：合格但不會高分

行政長官林鄭月娥今日公布任內第三份施政報告，處身反修例風波浪尖上的她，這份「功課」值多少分？泛民給予零分，自由黨黨魁鍾國斌則認為林鄭在如此困難情況下，仍能完成《施政報告》，形容是「好難得」，「 會比合格但唔會太高分」。

林鄭發表施政報告發表後，多名民主派議員給予零分評分。（吳倬安攝）

民主派首次在施政報告後以聯合記者會形式回應。公民黨陳淑莊、專業議政莫乃光、民主黨涂謹申、黃碧雲及許智峯、新同盟范國威、議會陣線區諾軒和莫乃光在記者會上一同舉起零字手勢，寓意予林鄭任內第三份《施政報告》零分。

身兼民主派會議召集人的陳淑莊表示，民主派在《施政報告》公布後召開聯合記者會，是史無前例首次以此形式開記者會。她形容林鄭只是活在過去式的物體，活在平行時空，根據民調有五成市民予警隊零分、七成人認為需大規模重組警隊，卻在施政報告多謝警隊，她質疑林鄭有沒有適合管治香港的思維模式也存疑。

公民黨黨魁楊岳橋指出，林鄭在《施政報告》附篇中明言不會重啟政改，明顯缺乏誠意。他續指香港人在六月十六日二百萬人遊行提出五大訴求起，已經四個月，但林鄭完全沒有針對落實真普選的訴求，完全無誠意與市民修補關係，亦無悔意，甚至諉過香港人。他又指即使是《施政報告》的政綱內容，也毫無創意、搬字過紙，根本不能收買香港人，認為林鄭政府已淪為看守政府。

民主黨主席胡志偉指，林鄭在《施政報告》的頭九段也是將當前問題視為社會的錯，自己完全無錯，反映林鄭政府在困局面前「沒有最無恥只有更無恥」，明顯是想把責任轉移到示威者身上。

民主黨黃碧雲則直言，看到這份《施政報告》後，「嬲到想掟佢落堆填區」。她斥林鄭管治失效，完全無政治領導力，政府亦無公信力，無人問責，看到林鄭不只是力不從心，施政已經迷失，形容今次是一份窮途未路的施政報告，在她治下進一步撕裂，明言若香港想看到雨後彩虹，林鄭一定要下台。

專業議政社福界議員邵家臻表示，入獄數個月沒有返回立法會，但林鄭卻沒有改變，仍然是一個藍色物體。他又斥林鄭經常說謊，形容她是林鄭月「訛」。他又以二十四字形容是次《施政報告》：「視像特首，藍色物體，沒有施政，何來報告，林鄭月娥，無謂扮工。」

議會陣線區諾軒指，《施政報告》充分反映林鄭不視年青人為持份者，「打孖啡不一定是救緊你條命」。他特別提高按揭成數，可能只有年輕才俊才能享用，但他指出環球經濟下行，政府當前的做法如同「氹緊你落火坑」，令年輕人登上負資產的「戰車」，「按揭唔代表唔使還錢」。他強調，年輕人不只純粹追求經濟利益，而是需要政治權利。

新民黨回應施政報告，葉劉淑儀（右）及容海恩見記者。（吳倬安攝）

新民黨主席葉劉淑儀表示，施政報告在不尋常的環境下草擬，故在艱難情況之下，政府只能在是次《施政報告》觸及房屋等數個範疇，形容「喺咁困難提出建議，做好房屋土地等四方面工作已是難能可貴。」

葉劉表示，看到林鄭今次盡量增加土地供應和公屋供應，包括重設借置計劃，予計劃內的公屋租戶以二折購買自己的單位，不少公屋租戶均向她表示計劃有吸引力，不過擔心公共設施維修費或會非常昂貴。

新民黨新界東議員容海恩認為，政府增加過渡性房屋，但數目仍屬「好慢、好少」，又批評是次施政報告對中產完全無支援。對於林鄭在施政報告中宣布，協助首置人士可申請最高9成按揭，樓價上限由400萬元增至800萬元。容海恩認為，隨著樓價上升，提高樓價上限屬貼地做法，但她認為提高按揭成數，能幫助有足夠首期的年輕人上樓，惟現時年輕人上流機會較少、人工追不到通漲的情況下，擔心年輕人成功上樓卻「供唔起」。

李慧琼（中）民建聯主席李慧琼（中）批評，施政報告未符合市民和民建聯的期望，「施政因循守舊，困局無力突破」。（資料圖片）

民建聯認同特首努力希望解決土地房屋不足的深層次矛盾，亦有具體措施推出，包括積極引用《土地收回條例》、增加過渡性房屋，但恐怕市民聆聽報告後未感覺到有希望。

民建聯主席李慧琼又批評，施政報告未符合市民和民建聯的期望，「施政因循守舊，困局無力突破」，特別是面對社會的混亂，廣泛市民都希望透過今次機會聽到特首告訴大家有甚麼措施或方法，讓市民過正常生活可以隨心隨意、安全出行，就算持有不同政見亦不會被「起底」，甚至被「私了」。

李慧琼表示，期望特首在止暴制亂和恢復社會秩序方面，除呼籲市民和平理性、珍惜香港核心價值外，推出具體策略和措施，讓市民對恢復社會秩序有信心，但報告在這方面並無實質、具體的回應。

自由黨見記者，黨魁（左二）稱會給新一份施政報告合格分數，但不會高分。（吳倬安攝）

自由黨黨魁鍾國斌指，今次這份《施政報告》「好薄」，覆蓋的政策範疇亦不廣泛，經濟政策只有一頁多。他批評《施政報告》未有提出方案，讓香港短期內解決困局。至於予《施政報告》多少分，他指在如此困難情況，特首仍能完成《施政報告》，形容是「好難得」，「 會比合格但唔會太高分」。

自由黨主席張宇人表示，雖然是次《施政報告》未必能滿足飲食界、批發及零售界等業界需要，但過往幾個月已「成熟一項推一項」。至於提高按揭成數，他感謝特首接納自由黨的政策倡儀，不過他認為「每項政策都會有人覺得好或唔好」，強調不相信新政策會推高樓價。