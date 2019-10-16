【施政報告2019】6區將增設康健中心　區議員望政府做好地區諮詢

行政長官林鄭月娥今日發表任內第三份《施政報告》，當中提出將地區康健中心擴展至葵青區以外的6區，並在11區設置地區康健站。6間新增的康健中心中，深水埗及黃大仙區已敲定中心選址，雖然措施有利基層，但有區議員認為，政府就設置康健中心及其服務，在民間進行的諮詢不足夠，亦有人就近日的社會事件，建議中心可加入情緒支援、輔導服務，以達分流、減輕公營醫療機構壓力的效果。

政府開設的首間康健中心今年9月於葵涌投入服務，行政長官林鄭月娥在今日發表的《施政報告》中提出，將地區康健中心服務擴展至另外6區，政府消息人士透露，該6區分別深水埗、黃大仙、荃灣、元朗、屯門及港島南區，而深水埗、黃大仙的康健中心，更分別已敲定落戶石硤尾邨第六期重建後商場的一層，以及鑽石山公屋第一期商場。

特首林鄭月娥今日透過視像宣讀《施政報告》，當中提出將地區康健中心擴展至葵青區以外的6區，並在11區設置地區康健站。(余俊亮攝)

市民未能分辨健康院與康健中心之別

雖然政府於7月時曾就有關措施諮詢區議會，惟深水埗區區議員譚國僑指，未見政府就此議題，在社區中進行太多宣傳、發放相關資料，認為有關工作不太理想。「兩星期前做了一次公眾諮詢，之後就再沒有聽過了。這是不足夠的，很多市民都未能分清健康院和康健中心的分別。」

他表示，公營健康院提供診症、治療等「下游」工作，而康健中心中心則提供預防慢性疾病、復康等「上游」服務，認為只有在地區進行足夠諮詢，才能了解該區的居民需要甚麼「上游」服務，「現在像是官員選擇康健中心的服務對象，這是由上而下的做法。政府手上應該有相關數據，去決定康健中心提供甚麼服務，但那些數據未必是最新的。」不過，譚國僑強調康健中心的落成對社區有好處，可協助加強區議會的地區工作，亦希望中心可為社區提供現時並不足夠的復康服務。

黃大仙區區議員雷啟蓮表示，區內議員一致歡迎設立康健中心，但現時只有葵青區一個試點，仍未知其成效，故她現階段對此項目抱持觀望態度。(資料圖片)

政府有消息人士透露，深水埗及黃大仙區的康健中心預計今年底可展開營運招標，最快2021年啟用。不過，黃大仙區區議員雷啟蓮指，暫未見到政府在社區內就康健中心進行諮詢，而11月區議會要進行換屆選舉，加上現時的社會環境，故不確定年底能否可以順利展開招標。

盼加入情緒支援服務

雷啟蓮表示，區內議員一致歡迎設立康健中心，認為可紓緩基層醫療壓力，但她在現階段對此項目抱持觀望態度：「現時只有葵青區一個試點，但仍未知其情況、成效。我們對康健中心的期望大，但擔心最後會變成失望。」她強調，政府需在區內進行充分諮詢，設施才會達市民期望，而康健中心若只處理高血壓、肥胖問題，和一般健康站分別不大。雷指，在近月的社會事件令不少人身心靈受創，需要情緒支援，建議康健中心可加入有關服務，以達分流、減輕公營醫療機構壓力的效果。