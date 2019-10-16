【區議會選舉2019】選舉主任函朱凱廸　問港獨是否港人自決選項

區議會選舉現正接受提名，早前遞交提名參選的朱凱迪，今日（16日）收到選舉主任信件，查詢多個問題，包括會否提倡或支持「香港獨立」是港人自決前途的選項。

朱凱迪貼出選舉主任的信件，對方提出了3個問題。

第1個問題是關於2019年鄉郊代表選舉，當時他的提名因未能符合《鄉郊代表選舉條例》第24條，有關作出擁護《基本法》和保證效忠香港特別行政區的聲明的規定，而被決定為無效。選舉主任問他，現時的個人立場是否同意不能夠以任何方式主張「香港獨立」？以及現在的個人立場是否提倡或支持「香港獨立」是港人自決前途的選項？

相關問題詳情如下：

(1) 你曾報名參與2019年鄉郊代表選舉（元崗新村居民代表選舉），當時你的提名因未能符合《鄉郊代表選舉條例》第24條，有關作出擁護《基本法》和保證效忠香港特別行政區的聲明的規定，而被決定為無效。《區議會條例》第34(1)(b)條亦有規定，參選人必須在提名表格作出聲明，示明該參選人會擁護《基本法》和保證效忠香港特別行政區，否則不得獲有效提名。因此，就你在是次區議會選舉中的參選提名，我需重新考慮所有相關資料，以決定你的提名是否符合《區議會條例》第34(1)(b)條的規定。請問： (a) 你現時的個人立場是否同意不能夠以任何方式主張「香港獨立」？ (b) 你現在的個人立場是否提倡或支持「香港獨立」是港人自決前途的選項？

朱凱迪參選八鄉南，對手是黎永添。（資料圖片）

第二個問題是關於朱凱迪在facebook的言論，引述一段文字，要求解釋當中的意思，包括朱曾提過要求北京「按《基本法》交出權力」和「投身革命」，是什麼意思？

問題詳情如下：

(2) 我注意到在你的臉書中，你曾於2019年10月8日公開貼文，發佈題為【朱凱迪參選︰光復區議會‧徹查721】的文章（附件），提到： “…因此，11月的區議會選舉和明年9月的立法會選舉可說是中共和平地轉移權力與香港人的「最後機會」。如果中共願意服從香港人在區議會和明立法會的決定，順勢主動落實雙普選，按《基本法》交出權力，那麼對社會衝擊較小的改良之路仍走得通；如果中共選擇強硬到底，因為怕輸而索性把區議會選舉和立法會選舉也取消掉，我們當然也只能拋棄所有良好願望，投身革命。…” 請問上述有關「中共和平地轉移權力與香港人」、「按《基本法》交出權力」和「投身革命」是什麼意思？

第三條問題是追加問題，要求解釋第二條問題引述的用語，如何不違反擁護《基本法》及香港政府的聲明。

相關問題如下：

(3) 上述問題(2)的用詞，如何不違背你在提名表格內所作出關於擁護《基本法》及支持香港特別行政區的聲明？

朱凱迪出選元朗八鄉南，同區候選人是退休校長黎永添。