【區議會選舉2019】多區4人混戰　「金金大師」梁金成硬碰林卓廷

區議會選舉提名將於明天（17日）結束，今日再有36份提名，令選舉主任收到的總提名數目達到1,042份。 綜合今日提名，多個選區出現4人混戰的局面，而關注上水水貨客問題、人稱「金金大師」的梁金成，今日亦報名參選石湖墟選區，同區有民主黨立法會議員林卓廷和新民黨孔永業。

林卓廷（資深圖片）

孔永業為新民常地區發展主任，去年起在石湖墟一帶進行地區工作。而林卓廷上屆與民建聯王潤強對決，以630票之差勝出選舉。

立法會議員謝偉俊今日報名參選。（資料圖片）

尖沙咀西、沙田錦濤 5人大混戰

另外多個選區出現多人競選的局面，其中最激烈的是尖沙咀西。該區除了由泛民推舉的陳嘉朗、前民協主席馮檢基、民建聯潘景和以及報稱獨立的梁幸輝之外，今日再添一人參選，形成5人大混戰。

尖沙咀西最新參選人為簡浩名，翻查資料為土生土長的巴基斯坦裔商人，過去多次提出少數族裔在香港遇到的不公平待遇。

沙田錦濤選區亦出現5人競選的局面。

此外，亦有多區4人混戰，包括深水埗南山、大坑東及大坑西選區，荃灣海濱選區，北區盛福選區，沙田水泉澳選區、顯嘉選區、大圍選區、馬鞍山市中心選區以及錦英選區等。

而較著名人士參選方面，立法會議員謝偉俊今日出選灣仔樂活選區，對手為獨立候選人楊子雋。