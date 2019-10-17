【岑子杰遇襲】陳淑莊形容事件如伏擊　指岑無骨析、左腦無事

民陣召集人岑子杰昨(16日)晚上在前往民陣大會期間，在旺角鴉蘭里被四至五人以鐵槌襲擊，據知他頭部和手部受傷，傷勢嚴重，送往廣華醫院治理。 民主派會議召集人陳淑莊譴責這種不文明暴力襲擊事件，她形容事件如同伏擊，陳淑莊昨晚看著岑子杰被送抵醫院，當時岑清醒但不能交談，送入急診室時聽到打氣聲亦有反應，及後岑子杰經檢查腦部和接受X光檢查，證實左腦沒有受損，亦無骨析問題。

岑子杰昨在旺角鴉蘭里被四至五人以鐵槌襲擊，據知頭部和手部受傷，傷勢嚴重。（網上圖片）

陳淑莊指過去已有不少民主派人士受襲，岑子杰兩次遇襲都是在民陣大遊行前發生，質疑是否有人欲於香港製造亂局，包括令區議會選舉無舉行。

社福界議員邵家臻表示，岑子杰不只是民陣召集人，也是一名社工。他憶述自己在月初出獄，岑子杰也有迎接他，想不到再見到岑子杰之時，欲是看著他被從救護車送入醫院。

民主派會議召集人陳淑莊(左二)譴責這種不文明暴力襲擊事件。(吳倬安攝)

他表示，很多社工表明支持岑子杰，贊揚他一直履行社工的天職，又揚言：「雖身體受到傷害，但意志不會被消磨」，指岑子杰是香港人的命運共同體，社工會於周日上街「守護香港」。

對於有極左親中媒體和網民質疑岑子杰「扮傷」，陳淑莊指岑子杰一落救護車即要被急救，直言：「信就信，唔信就唔信。」教育界葉建源則說：「點扮都無可能扮到可以呃到留醫同急救」，他斥這些言論完全冷血和無根據。