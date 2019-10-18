西貢元朗大澳9席鄉郊代表補選　提名期下月11日截

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九個鄉郊代表席位需進行補選，政府今（18日）就補選提名期刊憲，候選人提名期為今月29日至下月11日。是次補選覆蓋西貢、元朗、大澳九條現有及原居鄉村，各選一名鄉郊代表，民政事務處指若鄉村有多於一名獲有效提名的候選人，補選日期將定於12月8日。

七條從缺鄉郊代表的現有鄉村分別是：大澳昂坪、西貢海傍街、南丫、大浪、西貢北白沙澳、廈村鄉鳳降村及屏山鄉橫洲楊屋村；另外兩條需補選的原居鄉村則為西貢滘西新村及屋場。

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2019鄉郊一般選舉候選人簡介會（資料圖片/李澤彤攝）

參選現有及原居鄉村的居民代表必須分別是該鄉村的居民及原居民，現有鄉村候選人須在參選前六年一直屬該村居民，主要住址為村内，並屬該村登記選民；參與補選的原居民代表則必須是該原居鄉村的原居民，並已登記為該村選民且通常在本港居住。

候選人須為年滿二十一歲或以上的香港永久性居民，並獲至少五名該村的登記選民提名，每名選民只可提名一位候選人，任何人士均不得在多於一條鄉村參選。候選人亦必須親身向相關選舉主任遞交提名表格。

另外，2019年鄉郊代表選舉正式選民登記冊今日起供市民查閱，登記冊分別載有現有鄉村、原居鄉村暨共有代表鄉村及墟鎮的正式選民登記資料。

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