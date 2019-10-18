【逃犯條例】中大學生會回應段崇智公開信　冀採更多措施保護學生

因應上周與中大學生見面會後，中大校長段崇智今日（18日）發公開信回應學生，表示對若經查證後部分警務人員涉嫌不當使用暴力或違反人權須予以譴責；又指會去信行政長官，促考慮針對現時大學已掌握初步資料的約20宗個案，在現有機制以外作出嚴正跟進。並重申政府應該正視要求成立獨立調查委員會的聲明，查找警民衝突以至整個事件的真相，「因為只有真相才可以為所有人帶來最公平的結果。」 中大學生會於下午4時許在Facebook發聲明，回應段崇智的公開信，表示樂見校長嘗試回應同學的訴求，但強調公開信只是第一步，希望段崇智日後採取更多措施保護學生；亦期望段崇智能夠利用其影響力去進一步向政府施壓，例如要求成立獨立調查委員會調查警員濫暴。

中大學生會於今日（18日）下午發聲明回應稍早前校長段崇智的公開信，表示了解到校長願意與學生同行的決心，但形容4個月後才發出公開信並未能滿足同學的期望，希望段崇智繼續跟進學生的個案。

中大學生會在聲明中指出，發出公開信只是校方支援工作的第一步，指出段崇智要做到信中所指的保護大學成員，仍然「任重而道遠。」他們表示未來將會監察校方未來的工作，確保校方履行信中的承諾，包括成立「迅速應變專責工作組」。他們亦期望段崇智能夠利用其影響力去進一步向政府施壓，例如要求成立獨立調查委員會調查警員濫暴，並採取更多措施保護中大學生。他們亦希望段崇智未來會繼續以謙卑與真誠的態度與學生交流，繼續與學生同行。