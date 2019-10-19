【區議會選舉】大埔民主聯盟派17人參選　冀爭議會主導權

由服務大埔的民主派地區工作者組成的「大埔民主聯盟」今日（19日）舉辦誓師大會，宣布派出17名成員挑戰大埔區議會內多個選區。香港大學法律學院副教授戴耀廷、立會議員范國威和楊岳橋，以及香港眾志周庭等人亦有出席支持。 大埔民主聯盟稱，建制派在大埔區議會中以製造流會等方法令民意無法表達，因此希望透過參選取得議會主導權，從而公平公正地處理議會事務，監察政府施政。

大埔民主聯盟派出17人參選，冀望打破建制派的壟斷。（大埔民主聯盟Facebook專頁）

戴耀廷：今屆區選是歷史上最關鍵選舉

大埔區議會共有19個民選議席，大埔民主聯盟派出17名參選人當中，有6名是競逐連任的區議員，以及9位為首次參選的候選人，而另外2個選區亦有非聯盟成員的民主派參選。

嘉賓之一的戴耀廷在誓師大會發言時表示，過去區議會選舉較被市民忽略，但他指香港的民主發展起點卻正是區議會選舉，他更形容下月的選舉「是歷史上最關鍵的選舉」，因為民主派可以藉區選取得過半議席，從而得到特首選舉委員會中117個選委席位，令民主派能夠左右到特首選舉，因此今次選舉或能夠突破制度壓逼，帶來轉變。

立法會議員、新民主同盟范國威認為，區議會選舉是反修例運動中其中一條戰線，呼籲市民以選票向政府表明堅持五大訴求的立場，並稱讚大埔民主聯盟各候選人在民主及民生上都有付出。

居住於大埔的周庭亦表示，見到大埔各選區都有民主派候選人感到感動。她直指投票非常重要，否則政府也不會考慮延遲選舉，呼籲大埔市民投票，以表達近月對政府的不滿。

范國威現參選西貢區運亨選區以競逐連任，同區候選人包括戴卓然、楊聰及劉志成。