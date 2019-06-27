【逃犯條例】大埔區議會主席拒討論動議　泛民：廿年來從未見過

繼元朗區議會日前遭主席沈豪傑抽起反對修訂逃犯條例事宜後，大埔區議會亦爆出有議員被主席拒絕在大會上談論修訂逃犯條例。有大埔區區議員於上星期向區議會秘書處提交動議，要求在下月區議會大會上提出以下討論，包括譴責警方於6月12日對市民過分使用武力、取消將6 月12 日金鐘事件定性「暴動」，以及要求特區政府撤回修訂《逃犯條例》草案。日前（25日）議員收到大埔區議會秘書處通知，指大埔區議會主席黃碧嬌拒批有關動議，但卻沒有解釋拒絕原因，只稱自己會在大會上交待。 一眾大埔區民主派議員組成「大埔民主聯盟」，今日在大埔區議會門外開記者會，指責區議會主席無理拒絕討論修訂逃犯條例的動議要求，形容行為「荒謬」，並剝奪了議員表達意見的權利。

六位大埔區民主派議員，分別為區鎮樺、關永業、周炫瑋、劉勇威、 任萬全和任啟邦，上周向區議會秘書處提出臨時動議，要求在下月大會上討論修訂逃犯條例事宜，惟直至本周二（25日）遭區議會主席黃碧嬌駁回，不獲在大會上討論。關永業指自己在區內擔任區議會近二十年，在任內從未試過有議員若按會議常規下提出動議，會被區議會主席拒絕排在議程上。另一大埔區議員任啟邦補充，歷來的政治性議題如2012年的行政長官產生辦法、2014年的雨傘運動甚至一地兩檢及反高鐵等，均獲得上屆大埔區議會主席張學明接納，議員能在會上討論，但今次卻未按以往慣例通過動議。任啟邦指出，動議的議員按照議事規則，在會議10個工作天前向秘書處提出，但仍被拒絕，認為黃碧嬌有可能違反議事規則。

大埔區區議員關永業指自己在區內擔任區議員近二十年。（黃文軒攝）

同為大埔區議員的周炫瑋就批評，黃碧嬌的處理方法非常荒謬，「這使區議會開壞的先例，日後政府推出的法例或政策是否就不能討論，不用諮詢區議會？」另一議員區鎮樺就認為，區議會不允許討論逃犯條例是「冷處理」手段，但不會令民間就此噤聲。

大埔區議會主席黃碧嬌（右一）。（資料圖片／黃寶螢攝）

根據《大埔區議會常規》規定，除非另獲主席同意，否則議員如欲提出動議，須於即將舉行會議的十個淨工作日前通知秘書。動議在提出及和議後，主席須在區議會會議上提出討 論。動議如無人和議，則屬無效，不得在區議會會議上討論。同時，規定上表明，主席須負責批准區議會會議的議程。

任啟邦認為，主席沒有權否決動議。（黃文軒攝）

任啟邦認為，以上所述的「批准」純粹是指技術上的操作，並不等於主席有權否決動議，質疑黃碧嬌有濫權之嫌，「議案只要不涉及冒犯，人身攻擊其實就能通過，若主席收到動議，應該拿到大會上作討論。」一眾議員表示，若黃碧嬌無法在下月大會上明確交待原因，不排除會在區議會上向其提出譴責動議。

另外，大埔民主聯盟原訂今日在大埔區議會內的會議室舉辦記者會，卻獲民政處通知，不能使用會議室舉辦記招，令一眾議員大感不解，「我們今星期二向秘書處查詢會議室使用情況，當時得悉會議室可供預約使用，但翌日秘書處在得知會議室會被用作記者會用途後，又改口表示不太方便被用作記者會用途，他們又指查詢過民政處，獲告知18區都未試過會議室被用作開記者會。但議員本來就有權使用會議室，不明白為何民政處會有此指示。」任啟邦道。