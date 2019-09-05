【逃犯條例】大埔區議會討論不信任主席黃碧嬌　兩派混戰致流會

持續了3個月的反對《逃犯條例修訂》（反修例）風波，今早在大埔區議會中掀起戰幔。今日（5日）大埔區議會召開大會，會上有議員對大埔區議會主席黃碧嬌提出不信任動議，不滿黃碧嬌在7月份區議會中，拒絕讓議員討論《逃犯條例》事項。旁聽席上，反對和支持修例的示威者展開罵戰，最後會議終止，流會收土一日竹。兩派示威者一度推撞，有人送院。警方指，在上午11時39分收到多人報案指，大埔鄉事會街8號大埔綜合大樓內，有十多人爭執打架，部份人士輕傷。

反修例運動中惹爭議 民主派不信任黃碧嬌

民建聯區議員、大埔區議會主席黃碧嬌在這場《逃犯條例》風波中，曾引起大埔區內連場爭議。7月有民主派區議員提出在會上討論修例問題，遭黃碧嬌拒絕。8月示威者發起大埔反修例遊行，黃碧嬌亦聯同其他建制派人士發起聯署聲明，要求警方向遊行發出「反對通知書」。黃碧嬌的行為令反修例人士不滿，大埔遊行期間，就有示威者到黃碧嬌議員辦事處投擲雞蛋和塗鴉。

旁聽市民喧嘩 主席宣布散會

早上11時，區議會開始討論對於黃碧嬌的不信任動議，黃碧嬌指自己因有利益衝突，決定避席。

一開始進入議程，兩派旁聽人士在會議期間不斷叫喊，「一票不投民建聯」、「五大訴求，缺一不可」，亦有人呼叫「不要政治議題」等口號。

反修例一方停止叫囂，但支持建制派的一方不願停止，更不聽主席指示。副主席指旁聽席上人士喧嘩，一度宣佈休會5分鐘，其後指無法繼續會議，宣佈散會。由於在第二項議程就宣佈散會，其他關於《逃犯條例》修訂的議案都無法討論，包括調查612事件、8月5日及8月10日大埔有群眾聚集等討論事項。

其後有區議員與旁聽席的示威者展開罵戰，有呼叫「不要政治議題」的女士一度以粗言穢語指罵劉勇威及關永業等區議員，有區議員以粗言穢語罵回去，關永業說：「知唔知咩叫唔講政治？區議會咪政治囉！」該女士一度走下觀眾席，與區議員互相指罵，情況混亂。混亂中有一名女士倒地，報稱被反修例的示威者襲擊，倒在地上哭泣並說：「畀人打，頭好暈啊！」有民建聯區議員稱已經報警，其後該名女士被送上救護車。

區議員：懷疑刻意製造流會

劉勇威稱，自他當選區議員後，從未見過這個情況，「好少咁樣流會。我哋好關心民生事項，但懷疑有民建聯社區主任在觀眾席帶頭起哄、叫口號，有理由懷疑係刻意製造流會，因為下一項議題是針對大埔區議會主席黃碧嬌的不信任動議。」

對於有另一派的示威者認為區議會不應談政治，應專注民生，劉勇威認為有關修訂《逃犯條例》的議案適合在區議會討論，「所有影響民生的政策都應該需要討論，符合區議會條例中針對地區福利（well-being），影響市民生活的都應該討論。」

警方回覆香港01查詢指，警方於上午11時39分收到多人報案指，大埔鄉事會街8號大埔綜合大樓內，有十多人爭執打架，部份人士輕傷，由救護車送往那打素醫院治理。警方正調查事件。

劉勇威認為區議會適合討論《逃犯條例》修例議案。（廖俊升攝）

今日大埔區議會召開會議，大埔民主聯盟一眾區議員就在會上對黃碧嬌提出不信任動議，不滿黃碧嬌在7月的會議上，拒絕讓與會者討論修例事宜，更多翻「熄咪」阻撓討論。會議於上午9時30分開始，而早在9時，已有近百名市民在會場外排隊等候進場旁聽，兩大陣營的反修例「攻防戰」如箭在弦。

數十名市民手持標語進入會議室，表達自己立場。部分市民戴上口罩，持有「血債血償，以眼還眼」、罷課中學生在警員時跌倒受傷的圖片，以及疑遭布袋彈射中眼睛的女士相片等；另一批持不同意見的市民就手持「不要政治議題」及「專注民生事項」等標語。