【10‧20遊行】藍水射中印度協會前主席　葉劉：張建宗應代警致歉

20日下午約4時30分，警方水炮車在尖沙咀彌敦道清場射藍水，一度潑及九龍清真寺範圍，現場多人「染藍」，其中包括印度協會前主席 Mohan Chugani（毛漢），須前往醫院驗傷。 新民黨主席葉劉淑儀晚上在FACEBOOK表示，毛漢乃著名資深傳媒人Michael Chugani（褚簡寧）的兄長，她馬上聯絡毛漢慰問，又向毛解釋港府一向非常重視與少數族裔人士的關係，警方今次是無心之失，她稱會將訊息轉達政務司司長張建宗，希望張建宗代表警方就此事致歉。

葉劉在FB表示，傍晚驚悉她的好朋友毛漢於尖沙咀清真寺外被警方水炮車發射的藍色噴劑射中，身上染滿顏色水，需要即時送院治療。得知消息後，她馬上聯絡他並致以慰問，毛漢表示身上中了顏色水的地方感到赤痛，但經治療後已沒大礙，並已出院回家。

葉劉引述毛漢指，認為警方應就此事解釋及致歉。葉劉向他表示，特區政府素來非常重視與少數族裔人士的關係，「我認為這是無心之失，但政務司司長張建宗亦應代表警方就此事致歉」。她又說，21日會親自將此訊息轉達予張建宗，希望他盡快處理事件。

在這場維四個多月的風波中，張建宗曾為警方致歉。「721」元朗白衣人襲擊事件，警方因未有及時處理而連日捱轟，當時張建宗就警方處理手法向市民道歉，並形容施襲者為暴徒。

事後有警隊成員質疑張建宗憑甚麼代警隊致歉，要求張反過來向全警隊道歉。多個警察工會其後要求張建宗道歉，甚至要求他「退位讓賢」。