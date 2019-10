【10.20遊行】警水炮車射尖沙咀清真寺　美《華盛頓郵報》報道

民陣原定今日(20日)發起九龍遊行,警方拒絕批出不反對通知書,但仍有大批示威者上街。警方清場鎮壓時使用水炮車,水炮車一度駛到寺廟門口位置,並以水柱一度射向清真寺方向,閘內地上一片藍色,清真寺外亦有人士被射中跌倒。晚上警方一度承認誤中清真寺。 事件被外媒報道轉載報道,包括美國《華盛頓郵報》及澳洲《每日電訊報》都有報道。當中《華盛頓郵報》的亞太版,以「警察水炮猛射回教廟」為題,報道又訪問一名居港回教徒,他對清真寺被射中感到不滿。

美國《華盛頓郵報》的報道提及,香港警方水炮車以刺激性藍色水,於九龍大街猛射(Blast)示威者,並同時射中一小群站在清真寺外的人士,並令途經人士嗆鼻及嘔吐(Leaving bystanders choking and vomiting)。

受訪回教徒感不滿:警察怎可以這樣做?

《華盛頓郵報》訪問了一名居港的巴基斯坦籍男子Nawaz,他表示對清真寺被水炮車藍水射中感到不滿(I have such a bad Feeling seeing this),「這是我們的宗教,他們(香港警察)怎可以這樣做?只有警察對我們拖壓,並不是示威者。」另外澳洲《每日電訊報》亦有轉截立法會議員譚文豪的影片。

今日下午大批示威者在尖沙咀一帶徘徊,其後於警署外與警方發生衝突,示威者設路障、投擲汽油彈,警方發射催淚彈及出動水炮車清場,其間水炮車一度駛到清真寺門口,並向寺廟方向噴水,閘內地上一片藍色,閘外保護清真寺人士亦被射中跌倒,立法會議員譚文豪怒斥:「搞到成個清真寺都藍色,想畀一個咩signal(訊號)全世界!」

警方晚上承認水炮誤中清真寺

對於水炮車射清真寺事件,警方晚上一度於官方Facebook回應,承認水炮誤中清真寺:「當人群管理特別用途車輛沿彌敦道駛至九龍清真寺附近時,警方一度使用顏色水作驅散,但在過程中,顏色水誤中九龍清真寺的正門及大閘。警方在事件發生後立即聯絡清真寺首席教長及穆斯林社區領袖,解釋事件及表達關注。」又補充警隊與九龍清真寺及在港的穆斯林社群保持良好關係,警方絕對尊重宗教自由及會盡一切能力保護所有宗教建築物。