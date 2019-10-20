【10.20遊行】警水炮車射尖沙咀清真寺　美《華盛頓郵報》報道

民陣原定今日（20日）發起九龍遊行，警方拒絕批出不反對通知書，但仍有大批示威者上街。警方清場鎮壓時使用水炮車，水炮車一度駛到寺廟門口位置，並以水柱一度射向清真寺方向，閘內地上一片藍色，清真寺外亦有人士被射中跌倒。晚上警方一度承認誤中清真寺。 事件被外媒報道轉載報道，包括美國《華盛頓郵報》及澳洲《每日電訊報》都有報道。當中《華盛頓郵報》的亞太版，以「警察水炮猛射回教廟」為題，報道又訪問一名居港回教徒，他對清真寺被射中感到不滿。

美國《華盛頓郵報》的報道提及，香港警方水炮車以刺激性藍色水，於九龍大街猛射（Blast）示威者，並同時射中一小群站在清真寺外的人士，並令途經人士嗆鼻及嘔吐（Leaving bystanders choking and vomiting）。

受訪回教徒感不滿：警察怎可以這樣做？

《華盛頓郵報》訪問了一名居港的巴基斯坦籍男子Nawaz，他表示對清真寺被水炮車藍水射中感到不滿（I have such a bad Feeling seeing this），「這是我們的宗教，他們（香港警察）怎可以這樣做？只有警察對我們拖壓，並不是示威者。」另外澳洲《每日電訊報》亦有轉截立法會議員譚文豪的影片。

今日下午大批示威者在尖沙咀一帶徘徊，其後於警署外與警方發生衝突，示威者設路障、投擲汽油彈，警方發射催淚彈及出動水炮車清場，其間水炮車一度駛到清真寺門口，並向寺廟方向噴水，閘內地上一片藍色，閘外保護清真寺人士亦被射中跌倒，立法會議員譚文豪怒斥：「搞到成個清真寺都藍色，想畀一個咩signal（訊號）全世界！」

警方晚上承認水炮誤中清真寺

對於水炮車射清真寺事件，警方晚上一度於官方Facebook回應，承認水炮誤中清真寺：「當人群管理特別用途車輛沿彌敦道駛至九龍清真寺附近時，警方一度使用顏色水作驅散，但在過程中，顏色水誤中九龍清真寺的正門及大閘。警方在事件發生後立即聯絡清真寺首席教長及穆斯林社區領袖，解釋事件及表達關注。」又補充警隊與九龍清真寺及在港的穆斯林社群保持良好關係，警方絕對尊重宗教自由及會盡一切能力保護所有宗教建築物。