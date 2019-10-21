助私人住宅車場安充電設施　黃錦星：政府負擔開支比例比車主高

環境局局長黃錦星出席電台節目時表示，香港現時電動車佔全港私家車數量的比例不低，在亞洲排名第二，僅次北京。去年每日有1至2部電動私家車落地，今年升至每日有5部。政府未來會支持香港電動車更平穩發展。 施政報告提出以20億協助私人住宅樓宇停車場加裝電動車充電設施，黃錦星指政府負擔開支比例會比車主高，資助準則以成效為本，部分較舊的屋苑供電設施不完善，或可獲更多資助提升設備。

施政報告提出以20億協助私人住宅樓宇停車場加裝電動車充電設施，環境局局長黃錦星資助準則以成效為本，部分較舊的屋苑供電設施不完善，或可獲更多資助提升設備。（資料圖片/林若勤攝）

環境局局長黃錦星今(21日)早在港台節目《千禧年代》中提到，今年施政報告在「宜居城市」篇章中就環境保育提出19項新措施，包括減廢、改善空氣質素、應對氣侯變化、改善水質及生態保育五大範疇。

當中討論度最高的3年的先導資助計劃，投放20億協助私人住宅樓宇停車場加裝電動車充電設施。黃錦星指，計劃於三年內為六萬個私人住宅停車位提供充電基礎設施，屆時預期有四分一整體私人住宅樓宇停車位設有充電基礎設施。

黃指政府自2011年起為新建樓宇提供總樓面面積寬免優惠，以鼓勵發展商為私人停車場配備電動車充電裝置的基本設施，形容效果不錯，舊樓宇則需要透過資助計劃提升，政府負擔開支比例會比車主為高。黃錦星又表示落實細節需要與參與計劃的業主立案法團討論，資助準則以成效為本，部分較舊的屋苑供電設施不完善，或需更多資助提升設備，「希望做到效果是令不同屋苑的車位業主享有同等方便。」

他認為，一般香港私家車每日行車里數約數十公里，市面有9個品牌車款電動車已可以做到充滿電後續航200至500公里，在家充電一次充以應付幾日。來日轉用電動車的車主增加，公用充電停車位數量遠遠不足，「俾晒你都係得幾千個位」為以萬計的私人住宅樓宇停車位轉營是最適合香港的模式。

黃錦星指出，香港現時電動車佔全港私家車數量的比例不低，在亞洲排名第二，僅次北京。去年每日有1至2部電動私家車落地，今年升至每日有5部。政府未來會支持香港電動車更平穩發展。

考慮收緊膠袋收費豁免範疇

另外，施政報告提出就實行10年的膠袋收費計劃的運作檢討，除了討論會否加價外﹐亦會考慮收緊豁免範疇，「例如買蘋果，買返屋企都要洗，自備購物袋買蘋果是否會更環保?」黃錦星指其他膠袋實施收費計劃亞洲城市的飲食習慣與香港接近，有先例可援。