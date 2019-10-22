【逃犯條例】梁美芬質疑台方派人押解陳同佳　憂開壞先例

立法會經民聯議員梁美芬今日(22日)回應台灣當局將派員押解陳同佳一事時指，對於台方將來港派員押解陳同佳，表示對此做法「好大保留」。她解釋，香港是普通法司法管轄區，如在司法協助的情況下，應該透過司法互助形式處理。雙方則要討論及同意法律原則，例如是否執行死刑。她稱如果台方可以派員押解，其他地區都可以派員來港押解在當地被通輯的港人，不論該港人的行為在香港是否犯罪，故此她認為台方做法的行不通，亦與投案或自首是兩回事。

台灣明日派檢警到香港押解陳同佳。（資料圖片）

梁美芬續指，司法互助要基於相互尊重及信任，而香港行普通法制度，強調法治精神及司法程序。他認為陳同佳已經過香港整個審訊程序，在香港部分的案件已經跟照香港法例處理。而且香港是行行為地法，意思是行為需要發生在香港，香港的法院才有管轄權。她引述台方指香港對陳同佳涉嫌殺害潘曉彤有管轄權的講法，是不符合香港普通法及行為地法原則。而台方堅持香港未完成查案，香港政府就應要謹慎地確保該香港永久性居民赴台受審時，能否有公平審訊。

她建議，香港政府可以在港人要到港人不熟悉的司法管轄區接受審訊時派觀察員，確保港人在境外得到公平公正，符合法治精神的審訊，而非容許對方執法人員來港押解疑犯離境，她指不同司法管轄區要互相尊重，不應單方面行動。