【陳同佳出獄】蔡英文：需雙方政府合作，審判才能得到完整成果

涉嫌殺害女友的香港青年陳同佳早前表明刑滿出獄後願意赴台投案，但遭蔡英文政府拒收，台灣行政院長蘇貞昌早前指港府是進行政治操作，而國民黨則批評蔡政府放棄司法管轄權。 台灣總統蔡英文今天（22日）談及陳同佳案表示，香港政府不願意實施管轄權，她稱，台灣方面「沒有排除我們的管轄權」，她又說，此案處理「需要有雙方政府的合作，才能讓審判得到最完整的成果」。

蔡英文今天參拜彰化員林禪寺。參拜期間，蔡英文被問及此事，對此，她稱：「這件事情相關部門說得滿清楚的，在這裡我必須鄭重澄清這件事，我們從來沒有放棄管轄權過，只是這個案子牽涉到香港市民，一位是加害人，一位是被害人，這個重要的當事人都是香港的公民，同時相關事證都在香港，所以其實香港要很自然的進行他的管轄權，司法追訴的或是審判的地方。」

蔡英文說：「這段時間我們也看到香港政府也是不願意實施他的管轄權，我們也希望香港政府能夠好好的考慮，我們沒有排除我們的管轄權，我們也做了準備，也希望這整個事件的過程中，雙方是有必要的協助這個案件在偵辦和審判，本來就需要雙方政府資訊的提供，需要有雙方政府的合作，才能讓審判得到最完整的成果。」

蔡英文稱，香港政府「放棄了對自己公民的管轄權」，這對香港長久來說不利。蔡英文說：「如果香港市民到各地去旅遊，萬一發生了事情，政府還採取這樣的態度的話，其實各國的政府都會感到頭痛，香港政府是一個不太負責任的政府，但是台灣政府，也因為發生地在這裡，我們願意行使管轄權，但是也必須由香港政府提出協助，提出相關證據幫助。」