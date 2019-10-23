英國傳媒指中央擬任命臨時行政長官　撤換林鄭月娥　特首辦不評論

路透社引述英國《金融時報》報道，中國政府擬任命臨時行政長官，撤換林鄭月娥。如中國國家主席習近平同意，臨時行政長官將於2020年3月，即是兩會會議舉行的月份就任，完成林鄭月娥餘下任期至2022年，熱門人選包括前政務司司長唐英年、金管局前總裁陳德霖。 《香港01》就事件向特首辦查詢，特首辦回覆指不評論揣測。創新及科技局長楊偉雄今早（23日）出席商台節目《在晴朗的一天出發》時被問及相關報道，楊偉雄稱現時換特首仍然只是傳言，不作評論，自己作為香港政府的官員，會繼續服務。

行政長官林鄭月娥，10月16日發表《施政報告》，但自6月以來的衝突並未平息。（資料圖片 / 李澤彤攝）

報道稱，熱門人選包括香港金融管理局前總裁陳德霖和前政務司司長唐英年；現任財政司司長陳茂波和行政會議召集人陳智思則被視為太接近現有的管治班子。

報道指中方希望局勢先穩定下來，再決定是否撤換林鄭，避免讓人認為北京對暴力妥協。中方官員期望，隨著被捕人數增加，加上每周的破壞行為消耗公眾對示威活動的支持，能夠令暴力行為減少。

有建制派人士指出，接任人需要曾在政府服務，同時要了解政府運作並獲北京信任。

《金融時報》引述消息人士率先作出報道，該報在7月亦報道過林鄭月娥曾向北京提出請辭，但北京要求她留任；香港特區政府和中國政府其後均否認有關報道。

前政務司司長唐英年，現任全國政協常委。（資料圖片 / 高仲明攝）

創新及科技局長楊偉雄今早（23日）出席商台節目《在晴朗的一天出發》時被問及相關報道，楊偉雄稱現時換特首仍然只是傳言，不作評論，自己作為香港政府的官員，會繼續服務。他並表示，現在大家都希望香港可以恢復正常、繼續向前，政府也在努力。對於有聲音質疑是否因為可能要換特首等不穩定因素令《施政報告》中創科的措施較少，他回應，附篇中提及11項新措施，從更深層面支持業界、吸納人才。