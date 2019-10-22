【區議會選舉2019】多名「DQ高危族」提名有效　區選入閘門檻降？

區議會選舉提名期結束，候選人參選抽籤將於今周四（24）舉行，預料周四前被DQ者將全部揭盅。與過去兩次立法會補選的形勢不同，今次區選的DQ陰霾相對減退，截至昨晚，不少「DQ高危族」的參選人陸續獲確認提名有效，暫未出現任何DQ候選人情況。有建制派消息指，政府這次確將區選入閘門檻降低，因擔心選舉主任再DQ多名候選人，只會激起更大的反彈，恐怕會再掀起更激烈的示威，亦不利建制派區議會選情。

九龍城樂民選區參選人林正軒，在選舉政綱寫上「光復香港 時代革命」、「願榮光歸香港」等字句，最終選舉主任在未有查詢其政綱下通知其提名有效。（林正軒facebook）

多名參選人在報名後陸續收到選舉主任查詢其政治立場，其中沙田區議員陳兆陽及元朗宏逸社區主任巫啟航等均接獲選舉主任來信，指他們曾在Facebook發帖文提及「光復香港 時代革命」，要求他們解釋意思。不過當他們回答問題後，稍後時間獲通知提名有效。

另外，儼如「周庭個案2.0」的參選南區田灣的香港眾志前副主席袁嘉蔚，亦獲確認提名有效，成功入閘參選，選舉主任亦未有就政治立場向她查詢，與周庭去年參選立法會補選的境況大相逕庭。袁嘉蔚去年退出香港眾志，當時未有正面回應是否為「洗底」參選而退黨。

最明顯的是，雖然選舉主任向多名參選人查詢提及「光復香港 時代革命」的意思，惟九龍城樂民選區參選人林正軒，在選舉政綱寫上「光復香港 時代革命」、「願榮光歸香港」等字句，最終選舉主任在未有查詢其政綱下通知其提名有效。

有建制陣營評估，若朱凱廸回應不同意主張「香港獨立」是港人自決前途的選項等問題，將可以順利「入閘」。（資料圖片/盧翊銘攝）

從上述例子顯示，這次選舉主任的區選門檻確較過往寬鬆。政圈消息指，政府考慮到年底區選選情，擔心若再DQ多名參選人的話，只會激起反對陣營反彈，屆時更多泛民支持者出來投票，對建制派選情是百害而無一利。按此邏輯，去年底參選村代表被DQ朱凱廸，今次區選很可能獲得「放生」。

有建制陣營評估，若朱凱廸回應不同意主張「香港獨立」是港人自決前途的選項等問題，將可以順利「入閘」，或為目前劍拔弩張的政治氣氛起到稍稍緩衝作用。

參選沙角選區的還有夏劍琨、張婉盈；參選宏逸選區的還有姚國威、關嘉麗、曹健科；參選田灣選區的還有陳富明；參選樂民選區的還有楊永杰；參選八鄉南的還有黎永添、徐卓然。