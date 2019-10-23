【陳同佳出獄】赴台自首原計劃曝光　消息：港府本擬安排提早出獄

台灣殺人案疑犯陳同佳今日就洗黑錢案刑滿出獄，勸服他自首的聖公會教省秘書長管浩鳴透露，本已購買今日前往台灣的機票，但由於台灣方面禁制他與陳同佳入境，因此已取消機票。 據悉，陳同佳上月決定赴台自首後，管浩鳴已著手籌備出獄後安排，原定今日乘搭最早航班（約七時起飛）赴台，並獲准批特殊安排稍為提前出監，豈料台灣過去一星期突然改變立場，最終計劃告吹，目前仍未落實何時赴台。

陳同佳離開壁屋監獄。（梁鵬威攝）

陳同佳目前獲警方24小時保護，並入住警方安全屋，據悉陳同佳獲安排電腦、手機等物品，可與外界聯繫。消息指，雖然已回復自由身，但由於自首問題懸而未決，陳同佳心情一般，但自首意願未因近日爭議而有所動搖。

陳同佳今早出獄後，公開感謝父母不離不棄支持，據悉其父母在兒子出監前不斷被傳媒跟蹤追訪，近日已離港到深圳避風頭，但未知今日有否回港與兒子見面。

陳同佳向死者家人鞠躬道歉，並感謝家人不離不棄。(梁鵬威攝)

管浩鳴今日透露原本已購買機票，計劃今早與陳同佳到台灣自首，但他們上周遭台灣移民署註記管制「不核發登機證」，無法入境。據悉，管浩鳴遊說陳同佳過程中，曾多次赴台與有關單位商討，原本進展良好，至陳同佳上月決定自首後，管浩鳴馬上訂購了兩張今早約七時起飛往台灣的機票，希望出獄後第一時間赴台自首。

陳同佳今早約九時步出壁屋監獄，消息指當初為讓陳同佳乘搭最早航機赴台，政府曾考慮作特別安排，讓陳同佳稍為提早出監。不過，自陳同佳願意自首的消息於上星期傳出後，台灣方面不停改變立場，甚至對二人入境管制，令陳同佳未能如期赴台，提早出獄的特殊安排亦告吹。

台灣內政部長徐國勇今日改口風，指沒有拒絕陳同佳入境，而是請他到臨櫃申請簽證。管浩鳴接受訪問時表示，台灣方面每日有不同說法，目前只能觀望形勢，未有進一步安排，重申陳同佳希望在台灣有公平審訊，若赴台他必定會陪同對方。