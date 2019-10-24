【立法會】辯論稅務寬免草案　葉劉倡名店大減價為市民療傷　

立法會今天（24日）繼續審議《2019年稅務(修訂)(稅務寬免)條例草案》，建制派議員繼續積極發言，趁機大吐苦水。 新民黨主席葉劉淑儀發言時指，政府以「擠牙膏」式推出三輪支援企業措施，質疑是否為香港經濟帶來提振作用。她又向財經及庫務局局長劉怡翔建議，呼籲香港名店、各大商場一起大減價，鼓勵旅客來港消費，同時治療市民的創傷。

郭偉强稱，民主派表面上很溫和，但「五大訴求」之一立刻落實雙普選，已抵觸《基本法》，質疑他們是否違反宣誓效忠《基本法》，「真係好大疑問。」（張浩維攝）

財政司司長陳茂波在今年度《預算案》建議一次性寬減2018/19課稅年度75%的薪俸稅、個人入息課稅及利得稅，每宗個案以20,000元為上限，一次性寬減稅款的建議將惠及191萬名薪俸稅及個人入息課稅納稅人，以及145,000個須繳稅的法團及非法團業務。議案原定在6月底恢複二讀，惟因「七一」立法會衝擊及暑假休會，令議案延至昨天才恢複二讀。

建制派議員昨天積極發言，過往發言次數較少，例如經民聯張華峰、勞工界潘兆平等，亦輪流發言十五分鐘，令人懷疑建制派透過「拉布」，令議會無法討論由泛民提出的彈劾特首林鄭月娥、要求成立獨立調查委員會等議員議案。

會議今天早上九時續會，葉劉淑儀、工聯會何啟明和郭偉强、民建聯李慧琼、劉國勳和柯創盛等建制派議員在議會接力發言。

葉劉稱自己昨天再問候被水炮車射中的協會前主席毛漢。（資料圖片/歐嘉樂攝）

葉劉稱昨日再問候毛漢

葉劉淑儀發言時批評，政府以「擠牙膏」式提出三輪支援企業措施，難為香港經濟帶出提振作用。一向愛好名牌的葉劉向財經及庫務局局長劉怡翔獻計，建議香港名店、各大商場一起大減價，鼓勵旅客來港消費，治療市民的創傷，「我哋香港無消費稅，旅客出示護照、內地通行證就特別減價，要諗啲Gimmick！」

葉劉又說，昨天出席印度協會酒會，席間再次問候被水炮車射中的協會前主席毛漢。她指在酒會上，不論是外國人、內地人或本地人，都問她「香港點收科」，「無論係外國人、內地人、本地人，都係問我點收科，佢哋話你（葉劉）係行會成員你知道，對不起，我只係負責畀意見，實在點搞我無資格。」

郭偉强：立刻落實雙普選違《基本法》

工聯會郭偉强則批評議會內有「倒米派」和「洗米派」，審批撥款過程如「洗米」，把撥款細節「睇得好清楚」，但令項目拖延很長時間，又批評「反對派」以撥款項目浪費公帑為由，花長時間審議，令施政滯後。

郭偉强又稱，民主派表面上很溫和，但「五大訴求」之一立刻落實雙普選，已抵觸《基本法》，質疑他們是否違反宣誓效忠《基本法》，「真係好大疑問」。