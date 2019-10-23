【立法會】立法會恢復審議稅務寬免條例草案　建制踴躍發言吐苦水

立法會今日恢復二讀審議《2019年稅務（修訂）（稅務寬免）條例草案》，一次性寬減100%薪俸稅、個人入息課稅及利得稅，每宗個案上限兩萬元。 多名建制派議員積極發言，內容均提到近日的反修例風波，慨嘆社會受到創傷。金融服務界立法會議員張華峰支持推出減稅措施，但認為社會要正本清源，止暴制亂才是上策；民主黨胡志偉則稱，現時市民不信任政府，納稅人不想交稅為警隊添購武器或用作大白象工程，認為政府應該還富於民。

張華峰表示，，受反修例示威抗議影響，現時市面一片蕭條，旅遊及零售等行業收益大減，增加市民生活及經營壓力。（張浩維攝）

《2019年稅務（修訂）（稅務寬免）條例草案》原訂於上個立法年度審議，惟由於立法會大樓於7.1回歸日遭到反修例示威者破壞，需要提早休會及進行復修工程，草案延遲至今日才恢復二讀辯論。多名建制派議員在會議上踴躍發言，內容均提及近日的反修例風波，着政府要盡快止暴制亂。據悉，建制派有意在這個議程上「拉布」，以希望避免在區議會選舉前，討論由民主派提出以權力及特權條例調查與反修例相關的議程。

拉布延泛民議案？ 葉劉：遲早都要討論

新民黨主席葉劉淑儀表示，不少建制派議員希望借機訴苦。至於有傳建制計劃拉布至區選，不討論泛民提出的議員議案，她說：「天要下雨，娘要嫁人」，遲早都要討論這些彈劾動議、譴責動議，又直言政府「邊有咁多法案交上嚟」。

有建制派議員則指，建制派在過去四月不斷捱打，曝光機會非常少，故需要寸土必爭，把握任何機會發言，爭取話語權。不過該議員認為建制派難以拖延至區選，又認為政府不會有太多法案可提交立法會作「彈藥」。

陳振英指政府要研究擴闊稅基，增加新稅種，以改善薄弱的財政結構。（張浩維攝）

民主派：三個法案需要審議 有機會拉布

有民主派議員研判，是次大會有三個政府法案需審議，目前仍在審議首個法案、即《2019年稅務（修訂）（稅務寬免）條例草案》，而明天大會於早上九時開始，有兩小時小休時間，即有八小時會議時間，若僅下兩個議案分別有30名建制派議員發言，每人發言15分鐘，即可拖廷7小時會議時間，足以令明天大會無法開始辯論泛民提出的議員議案。

亦有泛民議員認為，建制派並非無能力拉布至區選，政府法案恢復二讀和三讀是很好的「拉布」工具，不過三讀雖可無限發言時間，可是主席梁君彥在三讀對議員是否離題的要求較為嚴謹，故在三讀階段難以「拉布」。

張華峰稱市面蕭條 強調要大力止暴制亂

會議上，張華峰表示，受反修例示威抗議影響，現時市面一片蕭條，旅遊及零售等行業收益大減，增加市民生活及經營壓力。他指出，除了提供稅務優惠措施外，政府亦應加大力度止暴制亂，又形容香港猶如一個「大量失血的病人」，而這個「病人」不知可以捱到何時，面對這場「空前的暴動」，港府應盡快恢復社會秩序，否則「香港都幾難有得救」。民建聯黃定光亦認為，要把目前社會狀況轉危為安，必須先止暴制亂。

梁繼昌建議政府積極檢視整體稅務結構，不要每次都等到經濟周期逆轉才制定應對政策。（張浩維攝）

陳振英冀擴闊稅基增加新稅種 強化財政收入結構

金融界陳振英表示，原則上支持稅務寬減，但希望當局積極研究擴闊稅基，增加新稅種，否則香港在稅基狹窄和過度依賴賣地收入下，財政收入結構只會薄弱。

議會陣線區諾軒指出，在反修例風波出現前，受中美貿易戰及不穩的外圍經濟影響，香港已面對經濟下行的風險。他批評政府推出稅務寬減只是「頭痛醫頭、腳痛醫腳」，未有措施解決經濟下行的問題。會計界梁繼昌表示，政府每年在《財政預算案》推出的稅務優惠措施，往往是非常片面，建議政府積極檢視整體稅務結構，不要每次都等到經濟周期逆轉才制定應對政策。

財政司司長陳茂波原本提出的《2019年稅務（修訂）（稅務寬免）條例草案》，一次性寬減75%薪俸稅、個人入息課稅及利得稅，每宗個案上限兩萬元。之後政府宣布進一步加大寬免至100%，扣稅上限維持在兩萬元，估計143萬名納稅人或企業受惠，總共豁免18.4億元稅款，當局已經提交修正案。