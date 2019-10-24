【陳同佳出獄】管浩鳴：陳同佳明天不會赴台　星級律師助打官司

台灣殺人案疑犯陳同佳昨日出獄，原打算即日赴台自首，但台灣方面過去幾日不斷轉換立場，由起初拒絕接收、註銷簽證註記，至昨日改稱已設立專門單位靜候陳同佳來台自首，惟陳同佳何時赴台仍是未知之數。協助陳同佳的聖公會教省秘書長管浩鳴今日（24日 )下午表示，陳同佳明天暫時不會赴台，有消息再作通知。 今日有台媒報道，台灣著名律師陳長文將為陳同佳打官司，但管浩鳴接受查詢時指並非事實，受委託的是台灣的理律法律事務所，該事務所由陳長文擔任資深合夥人，但替陳同佳辯護的並非陳長文本人。

陳同佳何時赴台自首仍是未知之數。（資料圖片）

台灣《自由時報》今日引述消息稱，陳同佳將委任理律法律事務所的資深合夥人陳長文，擔任其辯護律師，並引述陳長文稱由於事涉敏感，「所以無法證實，也無法否認」。另有台媒指，陳長文只證實見過協助陳同佳的牧師管浩鳴一次，其餘問題無法回答。

據理律事務所網頁介紹，陳長文於台大法律系畢業後，先赴加拿大英屬哥倫比亞大學取得法學碩士，再轉往美國哈佛大學取得法學碩、博士學位，其專長在於超國界法律問題與一般法律諮詢。陳長文曾任海基會首任秘書長、中華民國紅十字會秘書長，而且與前總統馬英九相熟。

管浩鳴接受查詢時表示，有關消息並不正確，受委託的是陳長文所屬的理律法律事務所，但並非陳長文本人，而是另一名星級律師。據了解，管浩鳴遊說陳同佳過程中，曾多次赴台與律師商討，台灣律師亦曾來港探望陳同佳，由於目前情況每日在變化，台灣律師短期內有可能會來港，與陳同佳討論案情，但仍有待確定。