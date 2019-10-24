【區議會選舉2019】設危管會　操押後區選大權　學者：史無前例

區議會選舉將於11月24日舉行，惟反修例風波未息，有不少人擔心選舉進行時或會發生暴亂或特殊情況。 政制及內地事務局今日向立法會提交文件，詳細講解應變計劃，其中較惹人關注的措施是成立危機管理委員會處理事件，有權決定是否押後區選。有學者及立法會議員均擔憂危管會的中立性。

如區議會選舉在投票、點票等過程遇上颱風等三種情況，可以押後進程。（資料圖片）

三種情況可押後選舉 包括暴力事件

政制及內地事務局的文件指，政府成立危機管理委員會，以處理區議會選舉的危機，並表明若在選舉、投票或點票過程中遇上三種情況，即可押後選舉、投票或點票進程。

該三種情況分別是：

1.熱帶氣旋或其他惡劣天氣情況；

2.騷亂、公開暴力或任何危害公眾健康或安全的事故；

3.屬關於該項選舉、投票或點票的具關鍵性的不妥當之處的事故，而受到妨礙、打擾、破壞或嚴重影響。

不同權力人士及機關，可以押後選舉的事件均不同↓↓↓

列明同日押後不應逾1.5小時 擇日再選應14日內

今次文件詳細介紹了押後選舉安排，表示如有需要可以押後至當日較後時間或另一日舉行，按照選舉法例，若押後選舉，需要在原本投票日之後14日內舉行，按照一貫做法，會按排在下一個星期日（即12月1日）舉行。

如僅僅在同一日押後開始時間，終止時間亦要相對延後，以補足整段投票時間。文件認為選舉不應超逾午夜12時，因此當日押後開始的時數一般不應超過1.5小時，否則擇日再選較為合適。

委員會成員包括政制及內地事務局局長

文件又列出危機管理委員會的組成部份，由選管主席出任該會主席，成員包括選管員成員，政制及內地事務局局長或其代表，以及民政事局、民政事務總署、律政司及政府新聞處的首長級人員代表。

另外視乎危機性質，委員可添加教育局、食物及衛生局、保安局、警務處、懲教處、天文台等不同部門的代表。

文件顯示危機管理委員會成員名單↓

陳淑莊促委員會客觀公正 決定不帶政治立場

公民黨立法會議員、民主派召集人陳淑莊表示，委員會包括政治任命的問責官員組成，包括政府及內地事務局局長，擔心未能保持政治中立。她要求委員會能夠公平公正作出客觀、專業的決定，評估情況時不帶政治立場。

此外，陳淑莊又認為，政府作出決定，都需要考慮實際操作，例如有候選人擔心押後投票日，是否亦要同步調整選舉經費上限。

宋立功：做法史無前例

城大專業進修學院學術統籌宋立功表示，自1982年首次有區議會選舉起，選舉成立危機管理委員會措施是史無前例。他說，危機管理委員會成員都是由政府高官擔任，令人擔憂做決定時是否客觀，一旦處理不當，或會引發另一場大規模示威。

宋立功呼籲政府要盡早清楚介定在甚麼情況下會押後選舉，以免引起爭拗。



今次區議會選舉有否可能無限期押後？宋立功表示，根據現時法律，區議選舉本來只能押後14日，但在反蒙面法實施之後，周末的示威遊行仍然繼續，不能排除選舉有機會無法舉行，建議政府盡快說明若選舉無限期押後，區議會運作會如何。



2015年舉行換屆區議會選舉時，政府應變計劃亦有提及危機管理委員會，但當時並沒有正式成立，只說有需要時成立。