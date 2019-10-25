【區議會選舉2019】為何黃之鋒DQ命運遲遲未揭盅？　原因只一個…

區議會選舉將於11月24日舉行，昨日（24日）傍晚舉行選舉抽籤及簡介會，然而，海怡西選區未能進行抽籤，原因是參選人之一黃之鋒仍未得到選舉主任的參選確認通知，成為整場選舉中唯一命運懸而未決的參選人。 建制派消息指，黃之鋒被DQ（褫奪參選資格）的可能性高達九成，但當局一直不揭盅，原來基於一個策略性考慮……

黃之鋒是唯一未收到選舉確認信的參選人，消息人士指很大機會被DQ。（資料圖片）

黃之鋒很大機會成為區議會選舉DQ第一人

選舉簡介會舉行日仍未確認提名資格，在香港選舉史上屬於首次。據建制派消息指，黃之鋒的命運，其實早有定奪，預料將會成為今場區議會選舉唯一被DQ的參選人，亦是歷屆區議會選舉中首個被摒諸門外的參選人。

消息：遲遲未公布因擔心簡介會受嚴重衝擊

至於為何延後多時仍未回覆，該名建制派人士稱，據他了解，當局希望在簡介會完成後才公布。因為有關人士擔心，如果在簡介會前公布或引起激烈反彈，簡介會可能會受到嚴重衝擊，無法如期進行。如果其他選區未能抽出候選人號碼，即代表全港區議會選舉都未能正式開始，延誤了整個選舉的進度。

雖然昨晚簡介會上，民主派參選人進行激烈抗議，出現混亂場面，簡介會因而被逼腰斬。但簡介會總算順利展開，又完成了參選人抽籤程序，已算危機中「大步檻過」，並無阻慢整場區選的進度。

至於DQ黃之鋒的原因，消息人士稱，黃之鋒觸碰自決這條「紅線」，將成其「致命傷」。

選舉主任及黃之鋒的問答信件↓

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觸碰自決「紅線」 是DQ主因

翻查資料，黃之鋒在10月15日回覆選舉主任的信中，強調不主張香港獨立，而香港眾志提出的「自決前途」並不具實際約束力，不牴觸《基本法》下的憲制及法律地位，和《中英聯合聲明》對香港既定的基本方針政策。

黃又稱，根據《基本法》第二十二條，香港直轄於中央人民政府，而自決前途亦是在中國主權下進行，強調自己從未主張香港獨立，「支持自決並不代表支持香港獨立於中國政府」。

不過，該消息人士指，參選人是否牴觸《基本法》，是否符合「入閘」資格，關鍵並非參選人如何解釋，關鍵在於選舉主任是否信納其解釋。